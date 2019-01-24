أعيان مصراتة : خمسة مطالب طالبنا السراج بتنفيذها فى إجتماعنا معه

ليبيا – أصدر أعيان وحكماء مدينة مصراتة أمس الأربعاء بيان إيضاح لسكان مدينتهم عقب إجتماعهم مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بإعتباره أعلى سلطة تدير البلاد وتمثلها في المحافل الدولية والإقليمية مؤكدين بأنهم أكدوا للأخير فى الإجتماع على خمسة نقاط وقضايا رئيسية .

وفى البيان الذي تلقت المرصد نسخة عنه ، أكد أعيان مصراتة للسكان على أنهم تحدثوا للسراج عن دعمهم للترتيبات الأمنية المتفق عليها مع البعثة الأممية وتذليل كل الصعوبات التي تعترضها ومن ذلك تمكين المكلفين من المواقع المخصصة لهم وصرف مستحقاتهم المالية التي تمكنهم من أداء عملهم وكشف المعرقلين لتنفيذها والمماطلين في اتخاذ الإجراءات التي تسهم في استقرار البلاد.

وطالب الأعيان بضرورة حل التشكيلات المسلحة المعرقلة للإجراءات الهادفة إلى إقامة الدولة المدنية وتحقيق الأمن والأمان بصفتها تقف وراء عدم تنفيذ ما يلزم من ترتيبات أمنية وفرض السلطة القانون والتمكين لمؤسسات الدولة وتسليم للمواقع المتفق عليها مع البعثة الأممية وتحميلهم المسؤولية الكاملة عن اي تطور للموقف العام مع التأكيد بأنه لا فرق في ذلك بين الكيانات أو الأشخاص.

ودعا أعيان مصراتة الرئاسي إلى دعم مؤسسات الدولة الأمنية وتوفير مايلزمها وفرض سلطتها على المراكز التابعة لها وإغلاق السجون الخارجة عن سلطة الدولة بالإضافة لتمكين الجهات الشرطية والضبطية القضائية من مزاولة مهامهما وفق القوانين واللوائح المعمول بها.

كما أعلنوا في البيان عن رفضهم القاطع لأي ترتيبات أو اتفاقات تؤدي إلى القبول بعسكرة الدولة تحت أي ظرف من الظروف ولأي سبب كان، مؤكدين على ضرورة توفير التغطية المالية اللازمة لتسوية الالتزامات القائمة على المنطقة العسكرية الوسطى برئاسة اللواء محمد الحداد .

وفى ختام بيانهم ، شدد أعيان مصراتة على عدم تحملهم أي مسؤولية عما يحدث بسبب عدم الرد أو التأخر في تنفيذ ما تم الإتفاق عليه مؤكدين بأن مدينتهم في حالة من الاحتقان الشديد بسبب تغول التشكيلات فى طرابلس وإنعدام الأمن وتأخر قيام المؤسسات ونشوب الحروب وهو ما يهدد البلاد ويمزق النسيج الاجتماعي ويجعل حياة المواطن وممتلكاته في خطر ، وذلك بحسب نص البيان.

المرصد – متابعات

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