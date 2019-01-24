سفير السويد لدى ليبيا: المسار الديمقراطي الخيار الصائب لحل الأزمة الليبية

بحث النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، مع سفير مملكة السويد لدى ليبيا “فريدريك فلورن”، مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.

وشمل اللقاء الذي عقد أمس الأربعاء بحضور، مديرعام إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “آن ديسمور ، مناقشة والخطط المدرجة لتنفيد الترتيبات الأمنية، وكذلك الخطوات التي اتخذتها حكومة الوفاق في برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

من جهته، أبدى السفير، تطلع بلاده للتعاون في عديد المجالات ومنها دعم البلديات وتحسين قطاعي الصحة والتعليم ، كما جدد دعمه للاتفاق السياسي، مؤكداً، أن المسار الديمقراطي هو الخيار الصائب لحل الأزمة الليبية تحت مظلة حكومة الوفاق.

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