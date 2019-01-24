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بعد فتح الطرقات ..تبادل 6 جثامين و26 أسيراً بين حكماء طرابلس الكبرى وترهونة

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

قامت اللجنة الأمنية المشكلة من قبل المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة الأربعاء بإزالة الحواجز الترابية و فتح طريق ترهونة طرابلس بناءً على الاتفاق المبرم بين أعيان و حكماء كل من طرابلس الكبرى و ترهونة.
و شرعت لجنة الأسرى و المفقودين ليلة البارحة في عملية تبادل الأسرى و الجثامين حيث استلمت قوة حماية طرابلس ستة جثامين و ستة عشر أسيراً بينما إستلم اللواء السابع بترهونة عشرة أسرى و من المتوقع إتمام العملية خلال 24 ساعة القادمة.
و حضر تنفيذ الاتفاق عدد من القيادات الاجتماعية و الأمنية من بني وليد و ترهونة و طرابلس ، و رئيس و عدد من أعضاء جمعية السلام للأعمال الخيرية ببني وليد و جمع من أهالي منطقة سوق الخميس امسيحل .

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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تعليق

  • ويقول لك 17 قهاير كانت ثورة!!!

    حرب أهلية مكتملة الأركان… تبادل “أسرى وجثامين”… تقول عليها حرب بين دولتين… حشمتونا قدام العالم… الله لا يربحكم ولا يختم عليكم بخير يا صعاليك

    مليشيات ومصيع واللي يموت منهم يعتبر مكسب للبلاد لأنها افتكت منه ومن شره… لكن اللي يوجعوك هما الناس المدنيين اللي ماتوا واللي انجرحوا واللي تشوهوا واللي حياشهم تهدموا واللي مصادر رزقهم ومحلاتهم انحرقوا وانتهبوا… هاذوما منو اللي بيعوضهم ومنو بياخذلهم بثارهم يا اللي مسميين أنفسكم مجلس “حكماء” ترهونة ومجلس “حكماء” طرابلس الكبرى؟؟؟

    حسبي الله ونعم الوكيل في كل مليشياوي صعلوك نكرة مايسواش قرش

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