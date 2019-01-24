بعد فتح الطرقات ..تبادل 6 جثامين و26 أسيراً بين حكماء طرابلس الكبرى وترهونة

العنوان-طرابلس

قامت اللجنة الأمنية المشكلة من قبل المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة الأربعاء بإزالة الحواجز الترابية و فتح طريق ترهونة طرابلس بناءً على الاتفاق المبرم بين أعيان و حكماء كل من طرابلس الكبرى و ترهونة.

و شرعت لجنة الأسرى و المفقودين ليلة البارحة في عملية تبادل الأسرى و الجثامين حيث استلمت قوة حماية طرابلس ستة جثامين و ستة عشر أسيراً بينما إستلم اللواء السابع بترهونة عشرة أسرى و من المتوقع إتمام العملية خلال 24 ساعة القادمة.

و حضر تنفيذ الاتفاق عدد من القيادات الاجتماعية و الأمنية من بني وليد و ترهونة و طرابلس ، و رئيس و عدد من أعضاء جمعية السلام للأعمال الخيرية ببني وليد و جمع من أهالي منطقة سوق الخميس امسيحل .

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