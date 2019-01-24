المملكة المتحدة توقع اتفاقاً لتزويد مطار امعيتيقة بأجهزة كشف المتفجرات

العنوان-طرابلس

قام سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر بزيارة لمصلحة المطارات الأربعاء وذلك لتوقيع مذكرة تفاهم مع المصلحة مثمتلة في رئيسها د. محمد بيت المال لتزويد مطار معيتيقة الدولي بإجهزة كشف أثر المتفجرات.

وحضر التوقيع كل من وكيل وزارة المواصلات هشام ابوشكيوات و رئيس مصلحة الطيران المدني المكلف مصطفى عمار و مدير عام مطار معيتيقة الدولي لطفى الطبيب وإبراهيم فركاش مدير عام مطار طرابلسوبعض مدراء الإدارات والمكاتب المختصة وممثلين عن وزارة الخارجية الليبية وعن السفارة البريطانية.

وقالت المصلحة إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في إطار تأسيس تعاون مشترك بين وزارة المواصلات الليبية ووزارة النقل البريطانية وتهدف في هذه المرحلة للرفع من مستوى إجراءات الأمن بالمطارات من خلال توفير إجهزة ومعدات أمنية وتدريب العناصر التابعين لجهاز المباحث العامة على استخدامها.

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