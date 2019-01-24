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المملكة المتحدة توقع اتفاقاً لتزويد مطار امعيتيقة بأجهزة كشف المتفجرات

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

قام سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا  فرانك بيكر بزيارة لمصلحة المطارات الأربعاء وذلك لتوقيع مذكرة تفاهم مع المصلحة مثمتلة في رئيسها د. محمد بيت المال لتزويد مطار معيتيقة الدولي بإجهزة كشف أثر المتفجرات.

وحضر التوقيع  كل من وكيل وزارة المواصلات هشام ابوشكيوات و رئيس مصلحة الطيران المدني المكلف  مصطفى عمار و  مدير عام مطار معيتيقة الدولي لطفى الطبيب وإبراهيم فركاش مدير عام مطار طرابلسوبعض مدراء الإدارات والمكاتب المختصة وممثلين عن وزارة الخارجية الليبية وعن السفارة البريطانية.
وقالت المصلحة إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في إطار تأسيس تعاون مشترك بين وزارة المواصلات الليبية ووزارة النقل البريطانية وتهدف في هذه المرحلة للرفع من مستوى إجراءات الأمن بالمطارات من خلال توفير إجهزة ومعدات أمنية وتدريب العناصر التابعين لجهاز المباحث العامة على استخدامها.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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تعليقات

  • الله يرحم ولدين الدكتور عقبد طيار سالم محمد صقر .
    ايام كان هناك مطار ليه قدر واحترام اسمه مطار معيتيفة
    قبل ما يمسكون توانسة عاءدون رعاع تجار مخدرات وكحول ومنوعات في منطقة سوق الجمعة

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  • سبحان الله ، تو هذا في الفيديو يتكلم عاى جهودهم في طبع مليون نسخة ،وهي ماتجيش حتى نصف ساعة توعية في برنامج الإذاعة . تو الشعب فاضي بقراءة منشوراتكم يا جاهل ذروا طهروا المساجد زي مسجد سلوق والسحر والعربدة ،،، لا حول ولا قوة الا بالله
    youtube.com/watch?v=sFTQPWvaRp8

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