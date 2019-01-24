داخلية الموازية تطالب بأسماء موظفي البعثة الأممية في بنغازي

طالب وزير الداخلية في الحكومة الموازية، شرق ليبيا، إبراهيم بوشناف، رئيس البعثة الأممية غسان سلامة بتسمية الموظفين الموظفين الذين سيعملون بمكتب البعثة في بنغازي.

ودعا بوشناف في بيان مكتوب رئيس البعثة إلى إرسال صور من جوازات سفر الموظفين، إضافة إلى كل المعلومات عن المبنى الذي وقع عليه اختيار البعثة ليكون مقرا لها.

ورحب بوشناف بإعلان البعثة افتتاح مكتبها في بنغازي وممارسة أعمالها منه، عقب انتبهاهها أن بنغازي وشرق ليبيا جزء من هذا الوطن، وفق تعبير البيان.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، في مارس الماضي قد قرر إعادة افتتاح مكتب البعثة في مدينة بنغازي شرق ليبيا.

وجاء ذلك خلال لقائه بأعيان إقليم برقة وقادة القبائل في اجتماع بمدينة بنغازي، قال فيه إن إقليم برقة هو المتن وإن أهله وقياداته ليسوا الهامش وإن لهم دورا تاريخيا لا ينسى، مشيرا إلى أنه يعلم الدور الذي قامت به برقة في قيام دولة ليبيا وتأسيسها ورعايتها والتضحية في سبيلها.

وأشار سلامة إلى أن بعثة الأمم المتحدة ستقف دائما إلى جانب حقوق كل الليبيين الذين يعتقدون بأنهم ظلموا أو جرى تناسيهم.

وأضاف سلامة أنه يريد إعلام أهالي برقة بأن إقامته الأولى في برقة لن تكون الأخيرة، مبينا أنه قرر إعادة افتتاح مقر بعثة الأمم المتحدة في بنغازي وأنه سيتواصل دائما مع مسؤولي برقة وأهلها حتى تتمكن البعثة من تقديم المساعدة بشكل مستمر.

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