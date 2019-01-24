صنع الله يلتقي السفير البريطاني في طرابلس

استقبل رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، سفير بريطانيا لدى ليبيا، فرانك بيكر، لمناقشة أهمية الحفاظ على استقلالية المؤسسة، إضافة إلى الترتيبات الأمنية الحالية في الحقول النفطية.

وناقش الطرفان خلال القاء الذي عقد بمقر المؤسسة في طرابلس، سبل تعزيز الفرص التجارية للشركات البريطانية في قطاع النفط والغاز الليبي.

وأكد صنع الله، على وضع المؤسسة خططا لضمان سلامة موظفي المؤسسة ومنشآتها، بما في ذلك في حقل الشرارة، حيث قال في هذا الصدد: ” يجب أن تبقى المؤسسة الوطنية للنفط مستقلة وبمنأى عن جميع المساومات السياسية والعسكرية، وذلك من أجل زيادة معدلات الإنتاج والمساهمة في النمو الوطني. حيث أنّ المساعي الرامية إلى تسييس عملنا ليست في مصلحة الشعب الليبي. كما تجدّد المؤسسة دعوتها إلى إعادة إحلال الأمن في حقل الشرارة فورا، ودون أي قيد او شرط. ونحن نرفض رفضا قاطعا كل أشكال الابتزاز والترهيب، إذ أننا نعمل لتحسين المستويات المعيشية لكافّة الشعب الليبي”.

من جانبه، أكد بيكر على ضرورة وقوف جميع الجهات الوطنية والدولية إلى جانب المؤسسة الوطنية للنفط ودعم قيادتها ، كونها المصدر الرئيسي للدخل القومي. كما أكد السفير على دعم بلاده المستمر للمؤسسة الوطنية للنفط، مشيدا بالإنجازات المالية والمجتمعية التي حققها المهندس صنع الله وموظفو المؤسسة، وذلك على الرغم من كلّ الظروف الصعبة التي واجهتهم.

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