حسني بي: على السراج أن يستكمل حزمة الاصلاحات ليصبح سعر صرف الدولار أقل من 3 دينار

ليبيا – طالب رجل الأعمال الليبي حسني بي من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إصدار قرارات ما تبقى من إصلاحات حتى يصل الدولار لأقل من 3.000 دينار.

حسني بي لفت في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك” إلى أن اهم هذه القرارات هو إستبدال الدعم نقداً لتحقيق عدالة التوزيع للجميع وتوقف السرقات والتهريب وتمويل الإجرام وتمويل الإرهاب.

وأشار إلى ضرورة صرف منحة الأطفال المتوقفة منذ عام 2013 الذي تقدر إجمالي المتراكم 13 مليار دينار والتي يمكن من خلالها سداد أغلب مديونية السلف الاجتماعية المتعثرة بالإضافة لرفع الحد الأدنى للمرتبات ليكون 750 دينار حيث أنه 80% من الموظفين العموميين يتقاضون أقل من 600 دينار ومن خلال رفع الحد الأدنى إلى 750 يتحصلون على زيادة قدرها 25% مع عدم رفع مرتبات من تعدى الحد الأدنى.



ودعا حسني بي إلى إنزال المخططات الخاصة وتفعيل السجل العقاري لتحقيق النمو وإشراك المصارف بالتمويل وتطبيق القوانين النافذة منها لمنع الاحتكار 10/2007 وتشجيع الاستثمار 9/2010 وتنفيذ قانون الأنشطة الاقتصادية 23/2010.

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