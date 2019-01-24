مستند | إدراج قيادي بتنظيم داعش فى قائمة تعويض المتضررين من الحرب على تنظيم داعش !

ليبيا – وجهت منظمة شهداء سرت للأعمال الخيرية كتاباً إلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد طالبته فيه بوقف إجراءات تتعلق بصرف تعويضات المتضررين من حروب 2011 -2016 مطالبة بالتحقيق والشفافية بشأنها .

وفى ذات الكتاب الذي تلقت المرصد نسخة منه ، قالت المنظمة بأنها لاحظت في الآونة الأخيرة تسريبات لكشوفات معدة من قبل وزارة المرافق والإسكان التابعة لحكومة الوفاق فى سرت بشأن حصر منازل أهالي المدينة المتضررة من هذه الحروب .

وأكد الكتاب بأن هذه التعويضات كانت أحد أسباب دعم وتمويل تنظيم داعش ، إلا أن المفاجأة التي فجرتها هذه المنظمة بأن إرهابيين من داعش تحصلوا على تعويضات عقب عملية البنيان المرصوص .

وأضافت المنظمة : ” بعد تحرير المدينة من قبضة التنظيم تشكلت لجنة لحصر تعويضات الحرب على الدواعش ولكن تفاجئنا أن أسماء من ذات الدواعش تم صرف تعويضاتهم” .

ومن ضمن هؤلاء ، أكدت منظمة شهداء سرت بأن من بينهم على سبيل المثال لا الحصر قيادات بارزة في التنظيم بينهم الإرهابي المعتقل حالياً فى شرق البلاد إمحمد أمراجع بلقاسم الجواني .

وفى ختام كتابها طالبت المنظمة هيئة مكافحة الفساد بإيقاف لجنة حصر المنازل المدمرة وإحالة أعضائها للتحقيق ونشر كشوفات التعويضات بشكل كامل بما فى ذلك تعويضات حرب تحرير سرت من داعش والتي تضم 3490 إسم حل الجواني فيها فى المرتبة 1995 كصاحب منزل متضرر مساحته 256 متر فى حي الزعفران .

وكان رئيس الرئاسي فائز السراج قد زار سرت فى أكتوبر الماضي وأعلن فى زيارته عن إنشاء هيئة لإعمار وتنمية مدينة سرت؛ لتكون المدينة نموذجاً يحتذى من حيث التخطيط والتحديث وقال : “ما أحوجنا اليوم إلى الوحدة الوطنية، لنخوض معاً معركة لا تقلّ أهمية عن المعركة ضد الإرهاب، معركة البناء، وتعمير المدن والمناطق التي تضرّرت نتيجة للحرب والمواجهات المسلحة ” .

من هو ؟

وضمن برنامج بتوقيت القاهرة الذى يبث على قناة ” اون تي في لايف ” المصرية تمكن الاعلامي المصري يوسف الحسيني من مقابلة إمحمد مراجع الجواني الرجل الثالث فى تنظيم داعش بسرت ، الذى ألقى الجيش القبض عليه هارباً قرب طبرق و فى حوزته 4 مليون دينار ليبي يوم 14 يناير 2017 .

وأقر الجواني فى حديثه للحسيني فى اللقاء الذي بُث يوم 27 فبراير من ذات العام ، بأنه كان وكيل الأمير أي في المركز الثالث كنائب الأمير و واجهة له ، و قال أن أي إجراءات للأمير كانت تتم عن طريقه كمقابلة الأمير و التظلمات التى ترسل له كون أن مسألة مقابلة أي شخص للأمير ككانت ممنوعة .

وقال ” فى البداية كان الأمير هو علي الصفراني و بعد فترة كلف وليد الفرجاني ثم جاء الامير الثالث وهو ابو عامر الجزاوي ثم انور السوداني قبل أن تلغى الغاء مهمة الوكيل ، الصفراني و الفرجاني فقط كانو ليبيين أما أبو انور فهو سوداني و ابو عامر من السعودية ” .

وأكد الجواني الذى شغل مهام مسؤول اللجنة الأمنية العليا التابعة لداخلية الحكومة المؤقتة الأولى سنة 2012 أن عدد عناصر داعش بسرت كان فى بداية المعركة سنة 2015 قرابة 250 عنصر قبل أن تبدء عملية الاستقطاب من خارج البلاد حتى بلغ 600 عنصر جميعهم بايعو الأمير و قاتلو تحت لوائه . وعن القبض عليه ، أشار ” القيادي الداعشي ” أنه خرج من سرت بدون سلاح و بحوزته 4 مليون و نصف مليون دينار ليبي ، و عند سؤاله عن مصدر هذه الأموال قال أنه تحصل عليها من التنظيم الذي تحصل عليها بدوره من ممتلكات الدولة الليبية السابقة إضافة لبيعه آليات ثقيلة صادرها و باعها . وأضاف ” تحصلنا أيضا على أموال اخرى عن طريق المجلس العسكري مصراتة عبر كتيبة الفاروق التى كانت وسيطاً بين التنظيم في سرت و عسكري مصراتة ” مشيراً إلى وجود إرتباط بين التنظيم و جماعة الإخوان المسلمين و قال ” تنظيم داعش كان الجناح العسكري للإخوان منذ أن كان تنظيم القاعدة ” أنصار الشريعة ” هو الوحيد المتواجد بسرت قبل أن يتحول إلى تنظيم داعش ” . و ذلك فى إشارة منه إلى كتيبة الفاروق التى أُبعدت من مصراتة إلى سرت منذ نهاية سنة 2012 و حافظت على علاقة مع بعض دوائر الدولة الرسمية آنذاك . إلا أن الجواني نفى مقابلته شخصياً أي من قيادات جماعة الإخوان قائلاً أن جميع المقابلات كانت تتم مباشرة عن طريق الوالي او عبر مندوب لم يسمه من مدينة مصراتة ، وفق قوله ، فيما لم يصدر حتى الآن أي رد من الجماعة حول هذه الإعترافات و إتهامها بالإرتباط مع تنظيم ” داعش ” من قبل شخص له وزنه فى التنظيم كهذا الشخص . خلـــــــــفيــــات للجواني نجل يدعى مراجع كان منخرطاً بالفعل رفقة والده فى تنظيم أنصار الشريعة بسرت سنة 2013 قبل أن تنضم غالبية التنظيم لاحقاً إلى تنظيم داعش كما أن له نجل آخر أصيب فى معارك الصابري ببنغازي سنة 2015 ونقل بحراً إلى سرت و تشير التقارير إلى أنه فارق الحياة بعد ذلك متأثراً بجراحه .

أما وليد الفرجاني الذى تحدث عنه الجواني فى إعترافته ، فتشير مصادر المرصد إلى أن بدايته مع تنظيم داعش بعد تحوله من أنصار الشريعة ، كانت بتكليفه بقسم الشؤون المعنوية و التعبوية بالتنظيم لبراعاته فى الخطابة و قد قام رفقة شقيقه محمد بتفجير منزل إبن عمومتهم عضو المؤتمر الوطني العام عبدالجليل الشاوش لإظهار ولائهم لتنظيم داعش .

وبعد القبض على الجواني تبقى الحلقة الوحيدة المفقودة لما تبقى من قيادات التنظيم المعتقلين هو فوزي العياط الحسناوي الذى تمكنت قوة من ” البنيان المرصوص ” يوم 9 ديسمبر الماضي من القبض عليه حياً تحت الإنقاض بعد إنتهاء المعارك فى حي الجيزة البحرية و تكمن أهميته لكونه المسؤول الشرعي للتنظيم و أمين سره لا سيما و أنه الذى جلب البيعة شخصياً إلى سرت من الارهابي أبوبكر البغدادي فى العراق و قام بإعلانها بعد ذلك عبر راديو سرت المحلي ” مكمداس ” .

كما تجدر الإشارة إلى شخصية قيادية أخرى مرتبطة بهؤلاء وهو المهدي دنقو المكنى أبوالبركات مسؤول مايسمى ديوان الجند والعسكر فى تنظيم داعش المنهار بمدينة سرت والذي لقي مصرعه يوم الجمعة الماضية على يد قوات الجيش فى عملية نوعية بمدينة سبها رفقة قيادي من القاعدة هو عبدالمنعم الحسناوي المكنى أبوطلحة .

المرصد – خاص

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