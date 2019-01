المتوسط:

التقى رئيس المجلس الاستشاري للدولة خالد المشري، اليوم الخميس، سفير مملكة السويد لدى ليبيا“فريدريك فلورن”.

وناقش اللقاء موقف السويد في دعم جهود البعثة الأممية في ليبيا، وحرص السويد على إحياء العلاقات مع ليبيا ، وأنها تشجع بقوة الإصلاحات الاقتصادية الجارية.

و طالب رئيس المجلس الاستشاري للدولة خالد المشري، ” أن يكون للاتحاد الأوروبي موقف موحد في الملف الليبي”.

