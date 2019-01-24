وفاة الموسيقار والإذاعي الليبي القدير عبدالجليل خالد

بنغازي-العنوان

توفي اليوم الخميس في مدينة البيضاء الموسيقار والإذاعي الليبي القدير، الدكتور عبدالجليل خالد، عن عمر ناهز الخامسة والسبعين عاما.

ويعد الفنان الراحل، أحد أهم الفنانين الليبيين، الذين أضافوا للموسيقى من خلال عدد من الألحان التي تغنى بها مطربون ليبيون وعرب.

ولد عبدالجليل خالد في مدينة شحات عام 1944 واسمه الحقيقي “عبدالجليل فضيل البرعصي” وهو حاصل على دبلوم في العلوم الموسيقية، إضافة إلى الدكتوراة بالقانون الدولي.

وقد بدأ حياته الفنية سنة 1965، حيث ترأس قسم الموسيقى بالإذاعة الليبية ببنغازي لأكثر من 15 سنة، كما عمل مستشارا قانونيا للإذاعة.

ويعد الراحل، أحد مؤسسي مسرح السنابل للطفل والشباب في بنغازي، ولدى الموسيقار عبدالجليل خالد الكثير من الأعمال الغنائية على مستوى التلحين، كما أعد وقدم الكثير من البرنامج المسموع والمرئية.

وإضافة إلى عمله في مجال الموسيقا والإذاعة، فقد ألف الدكتور عبدالجليل خالد عدة كتب، من بينها، كتاب التنظيم القانوني للصحافة في ليبيا وكتاب الموسيقى العربية والإفريقية وأثرهما في موسيقى العالم، وكتاب حقوق المؤلف في القانون الليبي، وكتاب التنظيم القانوني للصحافة في ليبيا.

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