إيطاليا: تجاوز المرحلة الانتقالية في ليبيا أولوية مطلقة

أكدت نائبة وزير الخارجية الإيطالية، إيمانويلا ديل ري، الخميس أن تجاوز المرحلة الانتقالية الطويلة في ليبيا يظل أولوية مطلقة لإيطاليا.

وجددت ديل ري في أعقاب لقاء جمعها مع منظمات غير حكومية إيطالية نشطة في ليبيا، تأكديها على دعم بلادها بقوة لجهود وخطة عمل الممثل الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، مشيرة إلى جهود إيطاليا في مجال التصدي للاتجار بالبشر بالتعاون مع ليبيا ووكالات الأمم المتحدة المختصة.

يذكر أن المبعوث الاممي لدى ليبيا، غسان سلامة يزور روما يلتقي فيها رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي وباقي المسؤولين الإيطاليين.

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