الدباشي: المؤتمر الجامع.. هل سيجمع الشعب؟

سلط مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم عمر الدباشي، الضوء على ملف المؤتمر الليبي الجامع المقرر انعقاده خلال الأيام القادمة. وقال الدباشي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعنوان (المؤتمر الليبي الجامع: هل سيجمع الشعب ويُجْمِع على الحل؟)، “فشل تنفيذ الاتفاق السياسي لأنه استهدف الوصول إلى الحل عبر اقتسام السلطة بين متصدري المشهد السياسي، ولأن صياغته تمت في غياب شبه كامل لتمثيل حقيقي للشعب، ولأن الجهة الراعية له تغاضت، أن لم تكن شجعت، على انتهاكات الأطراف المختلفة لبنوده، ولم تحاول منع انتهاك بنوده، وهو غير موجود كمرجعية رغم استمرار الأجسام المشلولة التي أُنشأت أو مُددت ولايتها بمقتضاه، ومن ثم لا يستطيع أحد ان ينكر أن الاتفاق السياسي تجاوزه الزمن، وحتى الأحداث رغم اصرار دول اجنبية والأشخاص المستفيدين منه على استمراره، ولذلك فان مفتاح الحل يكمن في تجاوز الاتفاق السياسي، بطريقة مقبولة وبقرار ينتج عن شرعية معقولة، ان لم تكن كاملة، ومثل هذا القرار الشرعي لا يمكن انتظاره من الأجهزة التشريعية أو التنفيذية الناتجة عن الاتفاق السياسي أو القائمة قبله، وعليه ليس أمام الليبيين إلا اللجوء الى المؤتمر الوطني الجامع والإصرار على ان يكون ممثلا لكل الشعب ليصدر مثل هذا القرار ويقبله الجميع، ولعل الاقتراح الذي تبناه العديد من الناشطين السياسيين المتمثل في تمثيل البلديات في المؤتمر بما لا يقل عن ثلثي الأعضاء كفيل بتحقيق شرعية قراراته”.

وتابع الدباشي، “إذا نجحنا في ضمان تمثيل كل الشعب في المؤتمر الجامع سيكون بإمكان المؤتمر اقتراح سلطة تنفيذية مؤقتة مهمتها إعداد الإطار التشريعي والأمني لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في اقرب وقت ممكن تنهي التنازع على الشرعية وازدواجية المؤسسات، وسيضطر المجتمع الدولي الدولي الى احترام رغبة الليبيين والتوقف عن التدخل في شؤونهم، ويمكن للمؤتمر الجامع أن يقر ما يلي، تجميد الاستفتاء على مشروع الدستور لعدة سنوات الى ان تستقر الأوضاع ويعود حق المواطن الى مركز الاهتمام بدلاً من حق المناطق والقبائل والمكونات، وهي جميعها لا تخرج عن حق المواطن، تحديد الأساس الدستوري للانتخابات، والأفضل ان يكون الإعلان الدستوري بعد تعديله، تعليق مشاركة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في الحياة السياسية، الى ان نضع أرجلنا على اول عتبة في سلم التحول الديمقراطي، وتكون لدينا قوانين تضبط الأحزاب والمنظمات غير الحكومية، إلزام السلطة التنفيذية باللجوء الى استفتاء الشعب حول كل المسائل المختلف عليها عند صياغة مشروع الدستور، وأي مسالة اخري من شانها ان تعيق المصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي، تجميد عمل مجلسي النواب والدولة، الى ان يتم التسليم الى مجلس النواب الجديد المنتخب، دعوة الجيش والمجموعات المسلحة الى ضمان عدم الإخلال بالأمن خلال الانتخابات أو تهديد سلامة الناخبين، وردع كل من يحاول افساد الانتخابات، التزام أعضاء المؤتمر الجامع وكل الفعاليات السياسية باحترام نتائج الانتخابات”.

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