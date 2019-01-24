العيساوي يبحث عودة الشركات الفرنسية إلى ليبيا

اجتمع وزير الاقتصاد و الصناعة لحكومة الوفاق علي العيساوي، مع سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس لوفرايير دويهلين، لبحث التعاون بين البلدين وتذليل كافة الصعاب اتجاه عودة الشركات الفرنسية إلى ليبيا في أسرع وقت. وأثنت السفيرة علي الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت مؤخرا و دور الوزارة في انجاح حزمة الاصلاحات المقترحة وعبرت عن رغبتها في نقل حقيقة الواقع الحالي من عين المكان في ليبيا بعيدا عن ما يذاع في وسائل الإعلام، و كما أعربت عن قرب افتتاح مقر السفارة الفرنسية في ليبيا الذي يتوقع بأن يكون مع منتصف السنة الحالية الأمر الذي سيعجل بعودة الشركات الفرنسية والحركة التجارية بين البلدين، من جانبه رحب الوزير بقرب افتتاح السفارة وعودة الشركات الأمر الذي سيساهم بشكل إيجابي في الاقتصاد، كما وعد بتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهذه الشركات اثناء عودتها.

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