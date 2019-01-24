خبر سار للراغبين بأداء مناسك العمرة لهذا العام

المشهد الليبي – أعلنت إدارة شؤون الحج والعمرة الليبية خبراً ساراً نقلاً عن القنصلية العامة الليبية في جدة للراغبين في أداء مناسك العمرة لهذا العام 2019/1440ه.

وأعلنت القنصلية عن نية شركة الخطوط الافريقية بتسيير عدة رحلات على طائرتها إلى مدينة جدة من جميع ربوع مدن ليبيا.

وأوضحت القنصلية أنه سيجري تسيير عدد من الرحلات وستكون أول رحلة يوم السبت القادم 26 يناير والتي ستنطلق من مطار معيتيقة.

وستكون الرحلات التي ستسيرها الخطوط الافريقية الجوية وفقاً للوجهات الأتية:

1- معيتيقة . جدة

2- بنغازي . جدة

3- تمنهت . جدة

4- مصراتة . جدة.

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