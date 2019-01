المتوسط:

خصص مجلس النواب الليبي بالتنسيق مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، مبلغ 83 مليون دينار ليبي من السيولة النقدية لحل مشاكل توفر السيولة لمناطق الجنوب، وذلك بالتزامن مع الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة في المنطقة الجنوبية.

وتكفلت القوات المسلحة بنقل وتأمين الشحنة التي من المتوقع وصولها لمناطق الجنوب الإثنين القادم .

