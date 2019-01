«الأمم المتحدة للسكان» يعتزم إنشاء مراكز لدعم المرأة في طرابلس وبنغازي

المتوسط:

التقى نائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، برونجير بويل، مرحبين بالخطوة التي اتخذها الصندوق لبدء العمل من داخل طرابلس.

وخلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، تمَّ استعراض المشاريع التي يعتزم الصندوق رعايتها في ليبيا ومنها دعم المرأة والشباب، وإنشاء مراكز لدعم المرأة في كل من طرابلس وبنغازي وسبها وأوباري.

وهنأ النائب بالرئاسي، صندوق الأمم المتحدة للسكان على نتائج برنامج 2018 لدعم المرأة الليبية والشباب، مؤكدًا دعمه للبرنامج الجديد لعامي 2019_ 2020.

