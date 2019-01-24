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ضبط شاحنة غاز طهي قبل تهريبها في شحات

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

قام مركز شرطة الفائدية التابع لمديرية أمن شحات، بضبط إحدى سيارات توزيع الغاز بعد مرورها بالمنطقة للذهاب إلى أحد الأماكن النائية لإفراغ الشحنة المقدرة بعدد 280 أسطوانة في سيارات صغيرة خاصة ببعض السماسرة.

وبعد عملية الضبط والاستدلال مع السائق، اعترف بأنَّ هذه الشحنة خاصة بمنطقة زاوية العرقوب غرب مدينة البيضاء، وأنه قام ببيعها بسعر أعلى من سعرها الأصلي، إذ جرى تسليم الشحنة إلى جهاز الحرس البلدي، الذي قام بدوره بتوزيعها على المواطنين بالسعر المحدد.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • يجب اعجام اي سائق يساعد في اي عملية تهريب لاي سلعة كما يعدم كل من يهربالناس من خطوط الكهرباء وكل من ثبت تخريبه لاي محكة كهلاباء او خط مياه او طريق عام. لاحاجة لمجتمع بهؤلاء المفسدين كما هو لايحتاج الى كل الساسة المتواجدين وعلى راسهم كل الاخوان المسيلمون.

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