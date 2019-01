ضبط شاحنة غاز طهي قبل تهريبها في شحات

المتوسط:

قام مركز شرطة الفائدية التابع لمديرية أمن شحات، بضبط إحدى سيارات توزيع الغاز بعد مرورها بالمنطقة للذهاب إلى أحد الأماكن النائية لإفراغ الشحنة المقدرة بعدد 280 أسطوانة في سيارات صغيرة خاصة ببعض السماسرة.

وبعد عملية الضبط والاستدلال مع السائق، اعترف بأنَّ هذه الشحنة خاصة بمنطقة زاوية العرقوب غرب مدينة البيضاء، وأنه قام ببيعها بسعر أعلى من سعرها الأصلي، إذ جرى تسليم الشحنة إلى جهاز الحرس البلدي، الذي قام بدوره بتوزيعها على المواطنين بالسعر المحدد.

