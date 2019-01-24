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عقيلة يتسلّم تقرير هيئة الرقابة السنوي

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تسلم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح من رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي، تقرير الرقابة للعام 2017.

وأطلع رئيس هيئة الرقابة الإدارية عقيلة صالح على فحوى التقرير الذي يضم كل القضايا والمخالفات التي رصدتها الرقابة الإدارية، إلى جانب الرقابة على الأغذية والأدوية على مستوى ليبيا.

وبين الحاسي أن اللجان التي عملت على إعداد هذا التقرير قدمت شروحا وافية وتقارير دقيقة عن كل الجهات الواردة ضمن التقرير.

من جهته دعا عقيلة صالح الهيئة لبذل مزيد من الجهد من أجل متابعة كافة الأجهزة والمؤسسات الحكومية للحد من أي فساد إداري قد يحدث.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • بالنسبة لهذا الموضوع لازم بتم إيقاف الاستيراد والقطاع الخاص بما في ذلك التجارة بالمعونات الخارجية وضبط المخازن ، حتى بكون هناك تأمين على القطاع العام وحماية أمنية من الادارات،
    يجب انتشار بوابات القوات الأمنية الليبية ومروحيات خفيفة في الطرق الوعرة لضبط الشاحنات والسيارات الفارهة ومحتواها تفتيش مسلح عالارض دكر كان ام أنثى . ولله الامر من قبل ومن بعد ،

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