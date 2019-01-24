عقيلة يتسلّم تقرير هيئة الرقابة السنوي

تسلم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح من رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي، تقرير الرقابة للعام 2017.

وأطلع رئيس هيئة الرقابة الإدارية عقيلة صالح على فحوى التقرير الذي يضم كل القضايا والمخالفات التي رصدتها الرقابة الإدارية، إلى جانب الرقابة على الأغذية والأدوية على مستوى ليبيا.

وبين الحاسي أن اللجان التي عملت على إعداد هذا التقرير قدمت شروحا وافية وتقارير دقيقة عن كل الجهات الواردة ضمن التقرير.

من جهته دعا عقيلة صالح الهيئة لبذل مزيد من الجهد من أجل متابعة كافة الأجهزة والمؤسسات الحكومية للحد من أي فساد إداري قد يحدث.

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