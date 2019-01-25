صالح: الحل الوحبد لإنهاء أزمة ليبيا هو استبدال حكامها

صرّح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أنه حان الوقت لخروج رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج من المشهد العام في ليبيا، واصفا كلمة الوفاق التي تبنتها البعثة الأممية لكونها نوعا من التدليس. وأن من وقّعوا على اتفاق الصخيرات لم يكن أحد منهم مفوضا من الليبيين.

وأوضح صالح خلال لقاء أجرته معه صحيفة الشرق الأوسط، أنه يجب احترام رأي الليبيين في حكومة الوفاق، الذين رفضوا حكومة الوفاق عبر مجلس النواب، مشيرا في حديثه أن المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة أعلن أن لا جسما شرعيا في ليبيا غير مجلس النواب.

ورأي عقيلة صالح أن الحل الواقعي للأزمات التي تمر بالعاصمة، هو استبدال الأشخاص الذين يحكمون ليبيا.

وحول الوضع الأمني وإمكانية إجراء الاستفتاء ، أكد رئيس البرلمان أنه إذا وقفت بعثة الأمم المتحدة معنا فإن المعارضين سيتعرضون للعقوبات المحلية والدولية. موضحا أن البعثة الأممية في الاستفتاء الذي أجرته على الانتخابات، أفاد أن80 في المائة الليبيين يريدون الانتخابات.

وأكد عقيلة صالح، أن البرلمان اتخد كل القرارات اللازمة، أولها إحالة قانون الاستفتاء للمفوضية العامة للانتخابات لإجراء الاستفتاء، ورأي الشعب في الدستور، وأنه من المتوقع أن يكون الاستفتاء على الدستور في نهاية فبراير المقبل.

وفيما يخص الأوضاع العسكرية في بعض المناطق والمدن في ليبيا، أشار صالح في حديثه أن الكتائب المسلحة في طرابلس بعضها مدعومة من دول ومن حكومة الوفاق، موضحا أن غسان سلامة بنفسه أكد أن حكومة الوفاق تدفع رواتب كل هذه الكتائب المسلحة.

وجدّد رئيس مجلس النواب الإشادة بدور المشير خليفة حفتر في حربه ضد الإرهاب، مؤكدا أن حفتر تحمّل المسؤولية في ظروف صعبة في بنغازي ودرنة والهلال النفطي، واصفا دور المشير بالتاريخي الذي لا يزايد عليه أحد.

وأكد في حديثه للصحيفة، أن البرلمان ليس من حقه أن يُسلّم السلطة لقيادة الجيش الوطني، وفقا للإعلان الدستوري لمجلس النواب.

وفي ملف الانتخابات القادمة والرهانات التي تواجهها، أوضح رئيس البرلمان أن قطر وتركيا ستحاولان عرقلة المسيرة الديمقراطية في ليبيا، ولكن إذا وقف الليبيون صفا واحدا ستتم الانتخابات بشكل سليم.

وأشار عقيلة صالح إلى أن البعثة الأممية تنحاز لحكومة الوفاق وأن الملتقى الجامع سيأتي بدستور جديد لليبيا وهو الأمر الذي يعدّ انقلابا على الشرعية الدستورية. مؤكدا أنه يجب انتخاب الرئيس من الشعب طبقا للإعلان الدستوري الموجود حاليا.

وأوضح رئيس البرلمان حول الحديث عن الانتخابات أنه لم يقرر حتى اللحظة ترشيحه للانتخابات، مؤكدا في ذات السياق أن المشير خليفة حفتر من حقه الترشح لكونه مواطنا ليبيًا.

وحول سيف الإسلام القذافي، وإمكانية خوضه للانتخابات، أكد أنه يرحّب بأي مواطن ليبي ليس له قضايا قضائية وليس متورطا في جرائم ضد الليبيين، وأن سيف يتمتع بحقوقه واتصالاته. مؤكدا أنه داخل ليبيا لا خارجها.

وأكد رئيس البرلمان أنهم يعلمون على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب وقت ممكن، وإن فشلت مساعي البعثة الأممية سيقول حينها الشعب الليبي كلمته الفصل.

وحول الجيش الوطني وطرابلس، أكد رئيس البرلمان أنه يرفض الصِّدام بين الليبيين، وإن كانت بطرق سهلة.

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