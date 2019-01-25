البرغثي يبحث ضم ملف مرضى الأورام للملحقية الصحية بالسفارة

أكد السفير الليبي في الأردن محمد البرغثي ضرورة بقاء فريق العمل الخاص بملف علاج مرضى الأورام، في حالة انعقاد دائم بما في ذلك يومي الجمعة والسبت، إلى حين إنهاء إجراءات ملف مرضى الأورام وتسديد مستحقات المستشفيات.

ونقلت السفارة الليبية في الأردن عن البرغثي قوله إن هذا الإجراء يأتي لتمكين المرضى من استكمال علاجهم بالكامل في المستشفيات الأردنية.

جاء ذلك في اجتماع عقد بمقر السفارة الليبية في الأردن الخميس، لمناقشة ملف علاج مرضى الأورام ، وإتمام إجراءات ضمه رسميا إلى الملحقية الصحية بالسفارة.

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