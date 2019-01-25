اخبار ليبيا الان

البرغثي يبحث ضم ملف مرضى الأورام للملحقية الصحية بالسفارة

تم النشر منذُ 23 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

أكد السفير الليبي في الأردن محمد البرغثي ضرورة بقاء فريق العمل الخاص بملف علاج مرضى الأورام، في حالة انعقاد دائم بما في ذلك يومي الجمعة والسبت، إلى حين إنهاء إجراءات ملف مرضى الأورام وتسديد مستحقات المستشفيات.

ونقلت السفارة الليبية في الأردن عن البرغثي قوله إن هذا الإجراء يأتي لتمكين المرضى من استكمال علاجهم بالكامل في المستشفيات الأردنية.

جاء ذلك في اجتماع عقد بمقر السفارة الليبية في الأردن الخميس، لمناقشة ملف علاج مرضى الأورام ، وإتمام إجراءات ضمه رسميا إلى الملحقية الصحية بالسفارة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • يجب التفاهم مع سفراء المكتب , وجلب أطباء متخصصين من هذه الدول للتفضل في مراكز ليبيا الطبية والمستشفيات لتشخيص الحالات وإعطاء محاضرات طبية للتخصص بعقود زمنية محددة .
    ويجب سحب هذه الملفات المقدمة من على الطاولة .

    رد

  • يجب التفاهم مع سفراء المكتب , وجلب أطباء متخصصين من هذه الدول للتفضل في مراكز ليبيا الطبية والمستشفيات المعقمة لتشخيص الحالات وإعطاء محاضرات طبية للتخصص بعقود زمنية محددة .
    ويجب سحب هذه الملفات المقدمة من على الطاولة .

    رد