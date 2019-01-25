إعادة تفعيل قرار “الموافقة الأمنية” للمسافرين بالمنطقة الشرقية

أفادت مصادر مطلعة أن الجهات العسكرية بالمنطقة الشرقية أعادت تفعيل قرار الموافقة الأمنية للمسافرين الليبيين والليبيات.

ووفقا للمصادر التي نقلت عنها “قناة ليبيا الاحرار” فقد جرى إعادة تفعيل القرار للمسافرين الليبيين من عمر 18 إلى 45 عاما عبر المطارات في المنطقة الشرقية.

وكانت الحكومة المؤقتة قد أصدرت قرارا يقضي بإلغاء قرار الحاكم العسكري بشأن الموافقة الأمنية في المنافذ الخاضعة لسلطتها الممتدة من درنة شرقا إلى بن جواد غربا بتاريخ السابع عشر من سبتمبر من العام الجاري.

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