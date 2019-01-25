اخبار ليبيا الان

برلماني يهاجم «الرئاسي»: الجنوب يحتاج إلى الأمن وليس لـ «أموال وهمية»

تم النشر منذُ 2 ساعتين
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

جدد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، تأكيده على أن المنطقة الجنوبية تحتاج إلى الأمن والأمان وأن تصل اليه السلع والخدمات.

نصية لفت في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر “إلى أن الجنوب لا يحتاج إلى أموال وهمية يكون طريقها الى تنمية الجيوب لا تنمية الجنوب ، لافتاً إلى أن البعض إنتقد ذلك لكنه يتأكد اليوم.

وتأتي تصريحات نصية بعد تخصيص المجلس الرئاسي لمبلغ مليار دينار قال بأنها ستخصص لمشاريع تنموية في الجنوب بعد أزمة حقل الشرار النفطي الممدة الماضية .

The post برلماني يهاجم «الرئاسي»: الجنوب يحتاج إلى الأمن وليس لـ «أموال وهمية» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • إذا كانت الأحزاب البرلمانية مجتمعين تحركها أطراف غريبة خارجية مزورة ناهبة وطامعة لثروات الدولة لتعبئة قطاعات خاصة وأستعمار البلاد ثقافيا وأقتصاديا وتعتقد في أنفسها أنه لاتطالها يد العـــــدالة ليس لها أهداف سوى خلق الفوضى , فهم مخطئون وواهمون.

    ………………………………………………………………………..
    معظم البلديات المحلية الوطنية بالأجماع , توزع تظام العمل الأشتراكي التعاوني بما يخص المؤثات والأدارات الوطنية بالتعاون مع المجلس الأسلامي للقبائل والمدن والأرياف الليبية ويشمل العسكريين والمتعلمين والأداريين والموظفين و الأطباء والمهندسين والبنائين والحرفيين وموظفي التأمين والمزارعين والأساتذة والطلبة وعمال النظافة , والمراقبين والقضاة .
    ويتم بطريقة عادلة ولا يوجد فيها أي جدال سياسي على الأطلاق سواء في الجنوب الليبي أو المناطق الجبلية أو مدن الساحل الليبي , فالمهمة النهوض بالكوادر الوطنية وحماية التركيبة الأجتماعية والمحافظة على العرف الأجتماعي والديني للبلاد.

    رد

  • إذا كانت الأحزاب البرلمانية مجتمعين تحركها أطراف غريبة خارجية مزورة ناهبة وطامعة لثروات الدولة لتعبئة قطاعات خاصة وأستعمار البلاد ثقافيا وأقتصاديا وتعتقد في أنفسها أنه لاتطالها يد العـــــدالة ليس لها أهداف سوى خلق الفوضى , فهم مخطئون وواهمون.

    ………………………………………………………………………..
    معظم البلديات المحلية الوطنية بالأجماع , توزع تظام العمل الأشتراكي التعاوني بما يخص المؤسسات ,والأدارات الوطنية بالتعاون مع المجلس الأسلامي للقبائل والمدن والأرياف الليبية ويشمل العسكريين والمتعلمين والأداريين والموظفين و الأطباء والمهندسين والبنائين والحرفيين وموظفي التأمين والمزارعين والأساتذة والطلبة وعمال النظافة , والمراقبين والقضاة .
    ويتم بطريقة عادلة ولا يوجد فيها أي جدال سياسي على الأطلاق سواء في الجنوب الليبي أو المناطق الجبلية أو مدن الساحل الليبي , فالمهمة النهوض بالكوادر الوطنية وحماية التركيبة الأجتماعية والمحافظة على العرف الأجتماعي والديني للبلاد

    رد