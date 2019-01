برلماني يهاجم «الرئاسي»: الجنوب يحتاج إلى الأمن وليس لـ «أموال وهمية»

المتوسط:

جدد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، تأكيده على أن المنطقة الجنوبية تحتاج إلى الأمن والأمان وأن تصل اليه السلع والخدمات.

نصية لفت في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر “إلى أن الجنوب لا يحتاج إلى أموال وهمية يكون طريقها الى تنمية الجيوب لا تنمية الجنوب ، لافتاً إلى أن البعض إنتقد ذلك لكنه يتأكد اليوم.

وتأتي تصريحات نصية بعد تخصيص المجلس الرئاسي لمبلغ مليار دينار قال بأنها ستخصص لمشاريع تنموية في الجنوب بعد أزمة حقل الشرار النفطي الممدة الماضية .

