هيئة الثقافة بالشرق والغرب في جناح موحد بمعرض القاهرة للكتاب

عدّ رئيس هيئة الثقافة بالحكومة

“الموازية” جمعة الفاخري، اتخاذ هيئة الثقافة بحكومة الوفاق جناحا خاصا

وموحدا لليبيا في الدورة 50 بمعرض القاهرة للكتاب يضم كل الكتاب المشاركين

الليبيين ـ خطوةً مهمةً وتاريخيةً.

ووصف الفاخري، في تصريحات لوكالة

“سبوتنيك” الروسية، هذه الخطوة بأنها بادرة لتوحيد الجهود والمؤسسات

الليبية لما لها من أهمية كبرى على كافة المستويات.

ونقلت “سبوتنك” عن مستشار وزير الثقافة

في حكومة الوفاق خليفة الحامدي قوله، إن معرض الكتاب شهد جلسة “مهمة”

بين رؤساء هيئة الثقافة في الشرق والغرب ونخبة من المستشارين والكتاب من شرق ليبيا

وغربها.

وأوضح الحامدي أن الجلسة تناولت توحيد الجهود في

العمل الثقافي، والبدء بطرح الرؤى الجامعة لكل الليبيين، ووضع برامج للعمل عليها

خلال المرحلة المقبلة بما يخدم الثقافة الليبية دون استثناء، معتبرا أن الجلسة لها

دلالة كبرى يمكن الاستفادة منها في جميع المؤسسات الليبية.

وأشار الحامدي إلى أن رؤساء الهيئتين أكدوا عدم

وجود أي خلاف بين المؤسستين في الشرق والغرب، واستعدادهما للتعاون معًا فيما

تحتاجه المرحلة المقبلة من تضافر للجهود وتوحيد للمؤسسات السياسية والعسكرية،

للانطلاق نحو مرحلة جديدة تشهد استقرارا شاملا في الشرق والغرب، حسب سبوتنك.

يذكر أن الهيئة العامة للثقافة شاركت في

“اليوبيل الذهبي” لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 50 الذي بدأ

في 23 من يناير الحالي.

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