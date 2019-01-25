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هيئة الثقافة بالشرق والغرب في جناح موحد بمعرض القاهرة للكتاب

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

عدّ رئيس هيئة الثقافة بالحكومة
“الموازية” جمعة الفاخري، اتخاذ هيئة الثقافة بحكومة الوفاق جناحا خاصا
وموحدا لليبيا في الدورة 50 بمعرض القاهرة للكتاب يضم كل الكتاب المشاركين
الليبيين ـ خطوةً مهمةً وتاريخيةً.

ووصف الفاخري، في تصريحات لوكالة
“سبوتنيك” الروسية، هذه الخطوة بأنها بادرة لتوحيد الجهود والمؤسسات
الليبية لما لها من أهمية كبرى على كافة المستويات.

ونقلت “سبوتنك” عن مستشار وزير الثقافة
في حكومة الوفاق خليفة الحامدي قوله، إن معرض الكتاب شهد جلسة “مهمة”
بين رؤساء هيئة الثقافة في الشرق والغرب ونخبة من المستشارين والكتاب من شرق ليبيا
وغربها.

وأوضح الحامدي أن الجلسة تناولت توحيد الجهود في
العمل الثقافي، والبدء بطرح الرؤى الجامعة لكل الليبيين، ووضع برامج للعمل عليها
خلال المرحلة المقبلة بما يخدم الثقافة الليبية دون استثناء، معتبرا أن الجلسة لها
دلالة كبرى يمكن الاستفادة منها في جميع المؤسسات الليبية.

وأشار الحامدي إلى أن رؤساء الهيئتين أكدوا عدم
وجود أي خلاف بين المؤسستين في الشرق والغرب، واستعدادهما للتعاون معًا فيما
تحتاجه المرحلة المقبلة من تضافر للجهود وتوحيد للمؤسسات السياسية والعسكرية،
للانطلاق نحو مرحلة جديدة تشهد استقرارا شاملا في الشرق والغرب، حسب سبوتنك.

يذكر أن الهيئة العامة للثقافة شاركت في
“اليوبيل الذهبي” لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 50 الذي بدأ
في 23 من يناير الحالي.

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شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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تعليقات

  • إذا كانت الأحزاب البرلمانية مجتمعين تحركها أطراف غريبة خارجية مزورة ناهبة وطامعة لثروات الدولة لتعبئة قطاعات خاصة وأستعمار البلاد ثقافيا وأقتصاديا وتعتقد في أنفسها أنه لاتطالها يد العـــــدالة ليس لها أهداف سوى خلق الفوضى , فهم مخطئون وواهمون.

    ………………………………………………………………………..
    معظم البلديات المحلية الوطنية بالأجماع , توزع تظام العمل الأشتراكي التعاوني بما يخص المؤثات ,والأدارات الوطنية بالتعاون مع المجلس الأسلامي للقبائل والمدن والأرياف الليبية ويشمل العسكريين والمتعلمين والأداريين والموظفين و الأطباء والمهندسين والبنائين والحرفيين وموظفي التأمين والمزارعين والأساتذة والطلبة وعمال النظافة , والمراقبين والقضاة .
    ويتم بطريقة عادلة ولا يوجد فيها أي جدال سياسي على الأطلاق سواء في الجنوب الليبي أو المناطق الجبلية أو مدن الساحل الليبي , فالمهمة النهوض بالكوادر الوطنية وحماية التركيبة الأجتماعية والمحافظة على العرف الأجتماعي والديني والأخلاقي للبلاد.
    اتبع الرابط ……………

    .youtube.com/watch?v=THXsyxdwky8&t=3s

    رد

  • إذا كانت الأحزاب البرلمانية مجتمعين تحركها أطراف غريبة خارجية مزورة ناهبة وطامعة لثروات الدولة لتعبئة قطاعات خاصة وأستعمار البلاد ثقافيا وأقتصاديا وتعتقد في أنفسها أنه لاتطالها يد العـــــدالة ليس لها أهداف سوى خلق الفوضى , فهم مخطئون وواهمون.

    ………………………………………………………………………..
    معظم البلديات المحلية الوطنية بالأجماع , توزع تظام العمل الأشتراكي التعاوني بما يخص المؤسسسات ,والأدارات الوطنية بالتعاون مع المجلس الأسلامي للقبائل والمدن والأرياف الليبية ويشمل العسكريين والمتعلمين والأداريين والموظفين و الأطباء والمهندسين والبنائين والحرفيين وموظفي التأمين والمزارعين والأساتذة والطلبة وعمال النظافة , والمراقبين والقضاة .
    ويتم بطريقة عادلة ولا يوجد فيها أي جدال سياسي على الأطلاق سواء في الجنوب الليبي أو المناطق الجبلية أو مدن الساحل الليبي , فالمهمة النهوض بالكوادر الوطنية وحماية التركيبة الأجتماعية والمحافظة على العرف الأجتماعي والديني والأخلاقي للبلاد.
    اتبع الرابط ……………
    .youtube.com/watch?v=m4nSRc5KbkI

    رد