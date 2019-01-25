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البرغثي يوجه الفريق المسؤول عن ملف علاج الأورام بالبقاء في حالة انعقاد دائم

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

وجه السفير الليبي في الأردن الدكتور محمد البرغثي، فريق العمل الذي يتابع ملف علاج مرضى الأورام، بالبقاء في حالة انعقاد دائم اعتباراً من أمس الخميس، بما في ذلك اليوم وغدًا، إلى حين إنهاء إجراءات ملف مرضى الأورام وتسديد مستحقات المستشفيات حتى يتمكن المرضى من إكمال علاجهم بالكامل.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد أمس الخميس بمقر السفارة الليبية في الأردن لمناقشة ملف علاج مرضى الأورام وإتمام إجراءات ضم هذا الملف رسمياً إلى الملحقية الصحية بالسفارة.

وتوصلت اللجنة الوزارية الأردنية الليبية في نوفمبر الماضي، إلى اتفاق بشأن إنهاء ملف الديون المترتبة للمستشفيات الخاصة على الحكومة الليبية، يحدد بموجبه آلية سداد ديون المستشفيات الخاصة والبالغة بعد التدقيق 220 مليون دولار، فضلًا عن الاتفاق على تفعيل التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال الطبي، وتدريب الكوادر الصحية الليبية في المستشفيات الأردنية وتفعيل برنامج الطبيب الزائر بين البلدين.

وبحسب الاتفاق، جرى تسديد 50% من المبلغ الإجمالي أوائل ديسمبر الماضي، وتسديد 25% خلال فبراير القادم و 25 بالمئة خلال إبريل المقبل.

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بوابة الوسط

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  • اعتقد ان هده الأرقام المالية ، عبارة عن تعويضات مما خصل من كوارث طبيعية للأردنيين ، ومحاولة دمج الأحزاب الاردنية المنخرطة في اعمال الاٍرهاب مع حرب الله اللبناني الشيعي الرافض ، الذي أحدث مشاكل جسيمة للمساجد والمراكز الدينية سواء في سوريا او العراق ، حيث أعلن بعض الأمراء الخليجيين المسلمين وللاسف عن ضبط ممنوعات مهربة من الاْردن الي المملكة السعودبة وبلاد الحرمين ولولا الجهود المبذولة من حراس المسلمين لكان الحال اسواء مما هو عليه الان والحمد لله ،
    وموضوع المرضى الليبيين سيتم نقلهم الي وطنهم لتلقى العلاج من اخصائيين وأطباء اجانب ذوي خبرة وكبار السن من ولايات مختلفة من الولايات المتحدة الامريكية ومنهم بعض الليبيين الخريجين من الاعناق الدراسية وخصصوا أوقاتهم لزيارة تفقدية للمستشفيات العامة لليبيا ومتابعة الحالات داخل الوطن ، حيث تم تعقيم المستشفيات وحراستها جيدا ووفرت جميع الأجهزة المتطورة لما يخص أمراض السرطان والكلى وضغط الدم والالتهابات الجلدية ، عافانا الله واياكم

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