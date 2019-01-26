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أعيان من سبها يرفضون اعتداء قوات الكرامة على الممتلكات

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

عبر عدد من أعيان وقبائل سبها عن رفضهم قيام قوة تابعة لعملية الكرامة بعمليات نهب وترهيب وخطف في المدينة.

وطالب الأعيان بإطلاق سراح المختطفين فورا وإعادة المسروقات والاعتذار الرسمي ورد الاعتبار للأسرة التي جرى الاعتداء عليها؛ وتقديم الجناة للمحكمة العسكرية.

ودعا الأعيان حكومة الوفاق والنائب العام والمنظمات الدولية إلى التدخل العاجل لمراعاة النسيج الاجتماعي بالجنوب، مطالبين بتوضيح تبعية الكتائب التي قامت بعمليات الترهيب والخطف والسرقة، وفق تعبيرهم.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت فيديو يظهر عائلة المواطن عثمان مادي في مدينة سبها، وهي تشكو الاعتداء على منزلها والعبث بمحتوياته.

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قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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تعليقات

  • خلوهم ايدرو اي شيئ عادي
    نبي انقولك يابوخمادة ياناضوري من الاخير المشير المشير
    ياحكماء يامشايخ ما تعبو ا نفسكم لانبو منكم حد
    لا نريد فرج اقعيم ولا الوكواك ولا بلعيد الشيخي ولا بوخمادة ولا السراج ولا باشاغا ولا الناضوري ولا البرعصي ولا امطلل ولا اي حد فكلهم جنود عند المشير
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمت مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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  • هذه اخلاق العسكري الليبي اينما يولي ويذهب يسبب الفساد لانه يرى نفسه اله فوق الكل وانه سوف يشفع لنفسه لكونه شهيد وهو في الحقيقة مجرد شخص تافه يقتل من اجل المال ك(المرتزق) وهذا ما حدث في بنغازي و درنة عاثوا في الارض فساد وقالوا ان نحنوا مصلحون ولكن الناس الله غالب على امرهم اسكتهم بطشهم وترهيبهم للناس

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