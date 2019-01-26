أعيان من سبها يرفضون اعتداء قوات الكرامة على الممتلكات

عبر عدد من أعيان وقبائل سبها عن رفضهم قيام قوة تابعة لعملية الكرامة بعمليات نهب وترهيب وخطف في المدينة.

وطالب الأعيان بإطلاق سراح المختطفين فورا وإعادة المسروقات والاعتذار الرسمي ورد الاعتبار للأسرة التي جرى الاعتداء عليها؛ وتقديم الجناة للمحكمة العسكرية.

ودعا الأعيان حكومة الوفاق والنائب العام والمنظمات الدولية إلى التدخل العاجل لمراعاة النسيج الاجتماعي بالجنوب، مطالبين بتوضيح تبعية الكتائب التي قامت بعمليات الترهيب والخطف والسرقة، وفق تعبيرهم.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت فيديو يظهر عائلة المواطن عثمان مادي في مدينة سبها، وهي تشكو الاعتداء على منزلها والعبث بمحتوياته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار