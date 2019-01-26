الخيالي :الأمن سيستقر في سبها خلال شهر بفضل العمليات العسكرية للجيش

ليبيا – قال عميد بلدية سبها حامد الخيالي الخميس إن المبعوث الأممي الى ليبيا غسان سلامة غير متفهم للوضع الليبي وخاصة في الحنوب.

الخيالي أكد في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا روحها الوطن” أن مدينة سبها ستستقر في غضون شهر عقب العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة في المنطقة لفرض الأمن وملاحقة الجماعات الارهابية والعصابات الاجرامية.

يشار إلى أن المبعوث الاممي قد إنتقد في وقت سابق العمليات العسكرية للقوات المسلحة في الجنوب داعياً من وصفهم بـ”جميع الاطراف” بالحرص على سلامة المدنيين في المنطقة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية