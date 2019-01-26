العيساوي: إعادة النظر في التعريفة الجمركية

قال وزير الاقتصاد والصناعة على العيساوي ان العمل جاري علي إعادة النظر في التعريفة الجمركية.

وأضاف “للاقتصادية” تماشياً مع الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال العام الماضي بات الأمر يتطلب إعادة النظر في قيم التعريفية الجمركية والقرارات الصادرة بشأنها.

وقال أيضا هناك تعاون مشترك مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك وعدد من الجهات ذات العلاقة لتحديد النسب من حيث الصلاحية ونوعية المنتج وأهميته.

أضاف العيساوي أنه خلال الأيام القادمة سيتم إعلان مقترح التعريفية لمناقشته ضمن ورشة عمل ومن ثم إحالته للمجلس الرئاسي.

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