الكتيبة 128 مشاة تعتذر لقبائل الجنوب عن تصرف أحد عناصرها: سينال العقوبة على فعلته

وجهت الكتيبة 128 مشاة رسالة إلى قبائل الجنوب الليبي، اعتذرت فيها عما قالت إنها «ممارسات فردية لأحد أفراد الكتيبة الذي لا يمثل إلا نفسه».

وقال آمر الكتيبة حسين معتوق الزادمة: «نعتذر باسم آمر الكتيبة وأفرادها من ضباط وضباط صف ومتطوعين عما بدر من أحد أفراد الكتيبة الذي لا يمثل إلا نفسه فقط، وسوف ينال العقوبة على فعلته»، مشيرًا إلى أن «هذه ليست أخلاق القوات المسلحة ولا يمثلها أشخاص والكل تحت القانون».

وأضاف الزادمة أن الكتيبة تضم «عناصر من كل القبائل ولا هم لها إلا محاربة الإرهاب والمرتزقة»، موضحًا أن الكتيبة «لم تدخل إلى سبها ولم تتسلم أيَّ مقر من المقرات بقوة السلاح بل بالاتفاق مع كل قبائلنا الشريفة التي تنادي بالجيش والشرطة والأمن والأمان».

وكرر آمر الكتيبة حسين معتوق الزادمة الاعتذار لـ«قبيلة القذاذفة المجاهدة بالتحديد»، موجهًا الشكر لقبيلة التبو في إكمال المشوار لتحرير الوطن، ولقبيلة أولاد سليمان في «سرعة التعامل مع القوات المسلحة في تسليم المقرات الحكومية».

وأشار الزادمة إلى أن الكتيبة «لم تر من سكان الجنوب إلا كل الاحترام والتقدير وحسن الاستقبال، والوطنية التي لا يزايد عليهم بها أحد، متمنية منهم قبول الاعتذار».

واختتم آمر الكتيبة رسالته داعيًا كل صفحات التواصل الاجتماعي، إلى العمل على لم الشمل و«الابتعاد عن زرع الفتن»، قائلًا: «يكفي الوطن والقبائل ما فيها من تمزق في النسيج الاجتماعي وضياع الوطن بين إرهاب ومرتزقة».

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