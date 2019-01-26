دبرز: مجلس النواب يضع العصا فى الدواليب ويعطل الحلول

ليبيا – إتهم عضو مجلس الدولة بلقاسم دبرز مجلس النواب بوضع العصي فى الدواليب وتعطيل أي حل يلوح في الأفق أو بارقة أمل تسهم في حلحلة المشاكل، معتبراً ان التقارب الأخير الذي حصل بين المجلسين كان يهدف لاستحقاق المرحلة واستحقاقات الاتفاق السياسي وما نص عليه.

دبرز حمّل خلال تصريح أذيع على قناة”التناصح” وتابعته صحيفة المرصد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مسؤولية التعطيل الحاصل لأنه وفق الرسائل المتداولة بين المجلسين فإنه كان من الممكن أن يثمر التقارب عن أي شيء يتعلق بتعديل الرئاسي والمناصب السيادية لكن المستشار صالح عطلها بطريقته ، وذلك على حد تعبيره .

وأشار إلى وجود ما أسماه إستياء داخل مجلس النواب من قبل بعض الأعضاء لما يقوم به المستشار صالح ، منوهاً إلى أن مجلس الدولة يقوم في ظل الإنسداد والركود في الأفق السياسي بطرح البدائل والتفكير خارج الصندوق بحثاً عن حلول لهذه الانسدادات والعقبات التي قال بأن المستشار صالح يضعها.

ولفت إلى أنه من داخل نصوص الاتفاق السياسي تنص مادة على تشكيل لجان من مجلس النواب والدولة للنظر في المناصب السيادية كونها إستنفذت مدتها وبها إنقسامات سواء مصرف ليبيا المركزي أو غيره ، مشيراً إلى أن مجلس الدولة ينظر لهذا الاستحقاق على الاقل لكسر الجمود و فتح آفاق الحوار السياسي .

دبرز قال إنه في المرحلة الأخيرة أصبح المستشار صالح ينفرد بالمشهد و حتى ما تم التصويت عليه داخل ماوصفه ” برلمان طبرق ” و كتب بالنص قد تم التلاعب به من قبله عقب الجلسة، مشيراً إلى أن أعضاء مجلس النواب لا يستطيعون فعل أي شيء أمام ما يحدث من تلاعب لأنه وبحسب ما صرح به بعضهم فإن الموضوع خارجي.

وأكد على عدم إستلام مجلس الدولة أي رد من قبل مجلس النواب عقب الرسالة الموجهه لهم، مجدداً تأكيده على أن العرقلة التي بدأت منذ ما يقارب الشهرين سببها المستشار صالح ، وذلك فى إشارة منه لرسالة أرسلها المشري لصالح بشأن تعيين أشخاص جدد على رأس المناصب السيادية .

وأضاف :”لنعتبر أنهم ضمنوا الاتفاق السياسي أو جزء منه وفق التعديل الدستوري غير المقنع الذي أجروه لكن لظروف المرحلة قول بأنه لن يصلح من حال البلاد إذا ما افترضنا انهم اجروا تعديل سياسي لنذهب فى إتجاه اللجان المشتركة بين الجسمين وهذا فحوى الرسالة و النتائج المرجوة فيها إحراج لهم أكثر ” .

وختم دبرز قائلاً : ” مجلس الدولة يبحث و يعمل بجدية على الأقل في إيجاد حلول وإن حصلت عوارض وعراقيل من عقيلة، هناك كتلة داعمة لعقيلة داخل مجلس النواب لكن يبقوا قلة”.

المرصد – متابعات

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