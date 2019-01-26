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النائب العام يعلق بشأن صرف منحة أرباب الأسر ويكشف عن عمليات تزوير ضخمة

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

علق القائم القائم بأعمال النائب العام الصديق الصور بشأن صرف علاوة أرباب الأسر وأن الشرط الرئيسي لصرف هذه المنحة يتمثل في إعادة تنظيم مصلحة الاحوال المدنية.

وأكد الصديق الصور وفقاً لتصريحات بثتها قناة “الاقتصادية ” إستغرابه من تعامل المجلس الرئاسي بشأن صرف المنحة لعدد 8 مليون شخص في حين لم يتجاوز إعداد الليبين 6 مليون شخص.

وكشف الصور عن وجود عمليات تزوير في الأرقام الوطنية مضيفا بأن العمل جاري بالتعاون مع عدد من الجهات على ضبط عدد من عمليات التزوير بالسجلات المدنية والتي بموجبها منح أجانب الأرقام الوطنية وطالبوا بالحصول على منحة أرباب الأسر.

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المشهد

المشهد

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تعليقات

  • إذا كان عدد سكان ليبيا (ستة ملايين ) وهو اقل من ذلك ؟ زد عليهم نسبة مؤية 20% عمولة المجلس وزبانيته . فيكون عدد السكان تمانية ملايين ؟

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  • المشكلة في نتائج الانتخابات . سيفوز بعض المرشحين بسبب تصويت الناخبين المزورين . وهم من خسروا عام 2014 فاستجلبوا مؤيدين لهم ليصوتوا لهم .

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  • المزورين للجوازات وشهادات الميلاد والوفاة وعقود الزواج ,,, وبيع الأسماء في وتكرارهم في السجلات والتجث لصالح بلديات أخرى ,
    حدود الشريعة الليبية.

    رد

  • المزورين للجوازات وشهادات الميلاد والوفاة وعقود الزواج ,,, وبيع الأسماء في وتكرارهم في السجلات والتجسس لصالح بلديات أخرى ,
    حدود الشريعة الليبية.

    رد