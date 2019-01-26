النائب العام يعلق بشأن صرف منحة أرباب الأسر ويكشف عن عمليات تزوير ضخمة

علق القائم القائم بأعمال النائب العام الصديق الصور بشأن صرف علاوة أرباب الأسر وأن الشرط الرئيسي لصرف هذه المنحة يتمثل في إعادة تنظيم مصلحة الاحوال المدنية.

وأكد الصديق الصور وفقاً لتصريحات بثتها قناة “الاقتصادية ” إستغرابه من تعامل المجلس الرئاسي بشأن صرف المنحة لعدد 8 مليون شخص في حين لم يتجاوز إعداد الليبين 6 مليون شخص.

وكشف الصور عن وجود عمليات تزوير في الأرقام الوطنية مضيفا بأن العمل جاري بالتعاون مع عدد من الجهات على ضبط عدد من عمليات التزوير بالسجلات المدنية والتي بموجبها منح أجانب الأرقام الوطنية وطالبوا بالحصول على منحة أرباب الأسر.

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