السراج يعد بتعزيز صلاحيات البلديات وميزانياتها

العنوان-طرابلس

حضر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج السبت الاجتماع الدوري للرابطة الوطنية للمجالس البلدية تحت عنوان الإدارة المحلية بين الواقع والمأمول” بحضور وزير الحكم المحلي، وعدد من عمداء وأعضاء المجالس البلدية بمختلف مناطق ليبيا.

وتناول اللقاء دور المجالس البلدية في مجال التنمية، والمساهمة في وضع رؤية لبرنامج تنموي اقتصادي اجتماعي وثقافي للبلديات وعملية التنسيق بين البلديات ووزارة الحكم المحلي.

وتحدث السراج خلال كلمة له عن برنامج الإصلاح الاقتصادي واستهدافه تصحيح تشوهات الاقتصاد الليبي، وما حققه من نتائج إيجابية، من تراجع العجز وتحسن سعر العملة الوطنية، حيث أوضح بأن الاصلاحات الاقتصادية تعد قاعدة ضرورية لمرحلة البناء والتعمير، مشيراً إلى أن إنجاح هذه المرحلة تتطلب توفير بيئة مناسبة للتجارة والاستثمار من خلال تشريعات اقتصادية وإدارية ملائمة.

وشدد “السراج” في كلمته على دور البلديات في إنجاح برامج الإصلاح، قائلا:

” إن المجالس البلدية هي الأقدر على معرفة احتياجات مناطقها وخيارات مواطنيها التنموية، وأن حكومته تتعامل بمبدأ اللامركزية لتحقيق ما نصبوا إليه جميعاً من عدالة اجتماعية وتوزيع عادل للثروة في إطار الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة” حسب قوله.

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