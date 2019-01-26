السراج: المسار الديمقراطي بدأ يتجسد ويستحيل القبول بعسكرة الدولة

ليبيا – حضر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج صباح اليوم السبت الاجتماع الدوري للرابطة الوطنية للمجالس البلدية الذي انعقد فى العاصمة طرابلس تحت عنوان ” الإدارة المحلية بين الواقع والمأمول”بحضور وزير الحكم المحلي وأعضاء الرابطة من عمداء وأعضاء بلديات من مختلف مناطق ليبيا.

السراج ألقى كلمة في الاجتماع بحسب إيجاز صحافي صادر عن المكتب الإعلامي التابع له إعتبر في بدايتها أن ” هذا الملتقى يعبر من خلال المشاركين فيه عن إدراك ووعي بوحدة الهدف ووحدة المصير وروابط الاخوة التي لا تنفصم، مثمناً جهود رؤساء وأعضاء المجالس البلدية وما بذلوه للم الشمل وترسيخ الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة وكافة أشكال التعصب “.

وقال إن المجالس البلدية أتت بإرادة الشعب وعبر صناديق الاقتراع معتبراً ذلك دليلاً على أن المسار الديمقراطي بدأ يتجسد واقعاً معاشاً، مشيراً إلى إنه لا يصح القفز فوق هذه الحقيقة أو الرجوع عنها ويستحيل القبول بعسكرة الدولة.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي بأن جرائم الإرهاب وعمليات التصعيد والخروقات الأمنية التي تحاول إجهاض العملية الديمقراطية لن تثنيه عن المضي قدماً في هذا المسار الذي ارتضاه الشعب، مبدياً تطلعهم على أن تسود المجتمع ثقافة السلام والانتماء و التسامح والاعتراف بالآخر والقبول بالاختلاف في إطار من الاحترام المتبادل ، وذلك على حد قوله .

كما تطرق السراج إلى ” ما تقوم به حكومة الوفاق بموازاة جهودها لتحقيق الوفاق السياسي من معالجة لملفات الأمن والاقتصاد والخدمات وتوفير الاحتياجات الأساسيات للمواطن، معطياً نبذة عن خطوات تنفيذ الترتيبات الأمنية التي تستهدف إرساء النظام العام استناداً على قوات نظامية تعمل وفق معايير مهنية، موضحاً بأن هذه الترتيبات تمثل فرصة لبناء مؤسسات أمنية وعسكرية موحدة تحت سلطة مدنية تعمل بعقيدة الولاء للوطن والمحافظة على سيادته واستقراره “.

ونوّه إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد الليبي وما تحقق حتى الآن من نتائج إيجابية لهذا البرنامج تتمثل في تراجع العجز وتحسن سعر العملة الوطنية، مع ضمان الأمن الغذائي والدوائي، موضحاً أن الاصلاحات الاقتصادية تعد قاعدة ضرورية لمرحلة البناء والتعمير.

رئيس المجلس الرئاسي تحدث في كلمته عن دور البلديات في إنجاح برامج الإصلاح، مؤكداً بأنه دور أساسي خاصة في توفير الاحتياجات والخدمات فهي الأقدر على معرفة احتياجات مناطقها وخيارات مواطنيها التنموية.

وقال أنه من هذا المنطلق تتبنى حكومة الوفاق الوطني مبدأ اللامركزية لتحقيق ما يصبو له الجميع من عدالة اجتماعية وتوزيع عادل للثروة في إطار الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، مشدداً على أن حكومة الوفاق ستقدم كل ما يمكن من مساعدات لجميع البلديات في كافة المناطق دون استثناء وتوسيع صلاحياتها وتخصيص ميزانيات كافية لها لتؤدي دورها الحيوي الهام بتناغم وتنسيق مع وزارة الحكم المحلي والجهات المعنية الأخرى ، وذلك بحسب نص ذات الإيجاز