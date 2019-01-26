السراج: يستحيل القبول بعسكرة الدولة

قال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إن المجالس البلدية جاءت بإرادة الشعب وعبر صناديق الاقتراع، وأنه لا يصح القفز فوق هذه الحقيقة أو الرجوع عنها، ويستحيل القبول بعسكرة الدولة.

جاء ذلك في كلمة لرئيس المجلس الرئاسي خلال حضوره الاجتماع الدوري للرابطة الوطنية للمجالس البلدية الذي انعقد بطرابلس، اليوم السبت، تحت عنوان ” الإدارة المحلية بين الواقع والمأمول“. وتعهد السراج، بتخصيص ميزانيات كافية لجميع البلديات دون استثناء، وتوسيع صلاحياتها ومساعدتها لتؤدي دورها الهام بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي والجهات المعنية.

وأضاف السراج في كلمته، “أن حكومته تتبنى مبدأ اللامركزية لتحقيق ما يصبوا إليه الليبيين من عدالة اجتماعية وتوزيع عادل للثروة في إطار الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة“. وأكد رئيس المجلس الرئاسي، أهمية دور البلديات في إنجاح برامج الإصلاح الاقتصادي والتنموي والاجتماعي، وتوفير الاحتياجات والخدمات للمواطنين، باعتبار البلديات الأقدر على معرفة احتياجات المواطنين في مناطقها وخياراتهم التنموية.

وتطرق السراج خلال الاجتماع، إلى ما تقوم به حكومة المجلس الرئاسي من معالجة لملفات الأمن والاقتصاد والخدمات وتوفير الاحتياجات الأساسيات للمواطن، وخطواتها في تنفيذ الترتيبات الأمنية التي تستهدف إرساء النظام العام. واعتبر رئيس المجلس الرئاسي أن الترتيبات الأمنية التي تنفذها الحكومة تمثل فرصة لبناء مؤسسات أمنية وعسكرية موحدة تحت سلطة مدنية، تعمل بعقيدة الولاء للوطن، والمحافظة على سيادته واستقراره.

وجدد السراج التأكيد على أن جرائم الإرهاب وعمليات التصعيد والخروقات الأمنية التي تحاول اجهاض العملية الديمقراطية في ليبيا، وقال إن تلك الجرائم لن تثن الحكومة عن المضي قدماً في هذا المسار الديمقراطي الذي ارتضاه الليبيون. وتطرق رئيس المجلس الرئاسي في كلمته، إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد الليبي، وما حققه من نتائج إيجابية تتمثل في تراجع العجز، وتحسن سعر العملة الوطنية، مع ضمان الأمن الغذائي والدوائي.

وحضر الاجتماع وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر، وأعضاء الرابطة الوطنية للمجالس البلدية من عمداء وأعضاء مجالس بلدية بمختلف مناطق ليبيا. وناقش المشاركون في الاجتماع سبل تحقيق أهداف الرابطة الوطنية للمجالس البلدية فيما يتعلق بتعزيز دور المجالس البلدية في التنمية ووضع رؤية لبرنامج تنموي اقتصادي اجتماعي وثقافي للبلديات بالتنسيق بين البلديات ووزارة الحكم المحلي.

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