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«تعليم الوفاق» تسلم مقاعد ومستلزمات دراسية لمدراس غات

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

سلمت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني دفعة من المقاعد الدراسية ومستلزمات العملية التعليمية إلى بلدية غات مخصصة لعدد من المدارس بالبلدية في مناطق ايسين وتهالا، وفق وكالة الأنباء الليبية في طرابلس.

وقالت الوكالة إن هذه الدفعة «والتي ستعقبها دفعات أخرى تأتي عقب الزيارة التي قام بها وفد حكومة الوفاق الوطني خلال المدة الماضية إلى المنطقة الجنوبية والتي شملت عدد من المناطق في أوباري وغات.

وأشارت إلى أن الوفد قام على مدى أسبوع، بزيارت إلى عدد من مدن الجنوب الليبي، تفقد خلالها العديد من المرافق الخدمية والصحية والتعليمية، للوقوف على احتياجاتها والمشاكل والصعوبات التي تحول دون القيام بواجباتها وتقديم خدماتها للمواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لعدد من المختنقات في عدد من القطاعات.

وضم الوفد كل من المفوض بوزارة الحكم المحلي ميلاد الطاهر والناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك، وعضو المجلس الأعلى للدولة ابكده الكوني، ووكيل وزارة التخطيط علي سليمان، ووكيل وزارة المالية، وعددا من المسؤولين بالوزارات.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • هذا موضوع تتكلف به إدارة بلدية غات ومصارفهم , ويجب عليهم الأجتماع في منطقتهم
    إدارة مجلس الوفاق , الأهتمام بإدارات العاصمة طرابلس الغرب , وعدم الأعلان عن أي إصلاحاات حتى يتم التنفيذ , وذلك لسؤ الطقس.

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