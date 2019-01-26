«تعليم الوفاق» تسلم مقاعد ومستلزمات دراسية لمدراس غات

سلمت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني دفعة من المقاعد الدراسية ومستلزمات العملية التعليمية إلى بلدية غات مخصصة لعدد من المدارس بالبلدية في مناطق ايسين وتهالا، وفق وكالة الأنباء الليبية في طرابلس.

وقالت الوكالة إن هذه الدفعة «والتي ستعقبها دفعات أخرى تأتي عقب الزيارة التي قام بها وفد حكومة الوفاق الوطني خلال المدة الماضية إلى المنطقة الجنوبية والتي شملت عدد من المناطق في أوباري وغات.

وأشارت إلى أن الوفد قام على مدى أسبوع، بزيارت إلى عدد من مدن الجنوب الليبي، تفقد خلالها العديد من المرافق الخدمية والصحية والتعليمية، للوقوف على احتياجاتها والمشاكل والصعوبات التي تحول دون القيام بواجباتها وتقديم خدماتها للمواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لعدد من المختنقات في عدد من القطاعات.

وضم الوفد كل من المفوض بوزارة الحكم المحلي ميلاد الطاهر والناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك، وعضو المجلس الأعلى للدولة ابكده الكوني، ووكيل وزارة التخطيط علي سليمان، ووكيل وزارة المالية، وعددا من المسؤولين بالوزارات.

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