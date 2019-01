الهيئات القضائية في سبها تحذر من تعطيل مؤسساتها في الجنوب

المتوسط:

حذر أعضاء وموظفو الهيئات القضائية في نطاق محكمة استئناف سبها، من تعطيل المؤسسات القضائية بالجنوب وما يترتب عليها من ضرر لمصلحة الوطن والمواطن، بسبب عدم تنفيذ أوامر القبض الصادرة من مكتب النائب العام بحق المتهمين.

وعبر الأعضاء في بيان صادر عنهم، عن استيائهم لعدم مثول مرتكبي واقعة الاعتداء والخطف بحق رئيس محكمة سبها الإبتدائية أبوبكر بشير صالح، الأمر الذي يشجع على التطاول والتعدي على أعضاء وموظفي ومقار الهيئات القضائية، محملين مسؤولية تعطيل الهيئات القضائية بالجنوب لمديرية أمن المدينة.

