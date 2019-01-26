رئيس مجلس الدولة الليبي يعلن استقالته من “الإخوان”‎

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، استقالته من جماعة “الإخوان المسلمين”، داعيا إلى العمل بعيدا عن أي تيارات قد تسخدم لضرب وحدة المجتمع.

جاء ذلك في تسجيل مصور لـ”المشري” بثته قناة “ليبيا بانوراما” (خاصة)، السبت.

وقال المشري: “أعلن استقالتي وانسحابي من جماعة الإخوان المسلمين؛ وذلك انطلاقا من المقتضيات الوطنية الفكرية والسياسية، ومن باب الصدع بالقناعة والوضوح مع المواطن الليبي، مع استمراري في العمل السياسي والحزبي، والاحتفاظ بكل الود والاحترام لكل أعضاء الجماعة”.

ودعا المشري، وفق التسجيل، أبناء الشعب الليبي إلى العمل بعيدا عن أي شعارات أو أسماء قد تستخدم لضرب وحدة المجتمع.

ومنذ الستينات نشأت جماعة “الإخوان المسلمين” في ليبيا، لكنها كانت محظورة حتى سقوط الرئيس السابق معمر القذافي.

وأسست الجماعة حزب “العدالة والبناء”، عقب سقوط الأخير، كذراع سياسية لها.

الأناضول

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