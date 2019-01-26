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استقالة مفاجئة للمشري من جماعة الإخوان

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري استقالة مفاجئة من جماعة الإخوان المسلمين، عبر تسجيل غير مقتضب، نشره على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المشري في استقالته العلنية إلى أسباب لكنه لا يفصلها، معتبرا أن ما حدث بعد المؤتمر العاشر للجماعة، الذي انعقد في أكتوبر من العام 2015 من ضمن ما دفعه للاستقالة.

وأكد السياسي الذي ظل في واجهة المجالس التشريعية منذ وصوله إلى كرسي المؤتمر الوطني العام فائزا وحيدا عن قائمة العدالة والبناء في الزاوية، استمرار عمله الحزبي، في إشارة أخرى غير مفصلة عن مصير استمراره في حزب العدالة والبناء، الذي تتداول الأروقة السياسية الحديث عن خلافات تعصف به، ولعل استقالة نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان في فبراير الماضي ليست بعيدة عن الأذهان.

ويقود اتفاق الإخوان الذي أشار إليه المشري إلى أسئلة أخرى عن استقالته ومن سبقه، في قوله أن تنحل الجماعة، وينتشر أفرادها في المؤسسات، وهي التي تملك عددا من الأفراد الفاعلين بمؤسسات الدولة ومراكزها السيادية.

خطوة سياسية تهدم حجراً من جدار يخفي الكثير من الحقائق حول ما يحدث في تيار الإسلام السياسي الذي ظل لسنوات يبدو جسما متجانساً، لكن قد تعلن الاستقالات ما أخفت التقية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • رحم الله إمرئ عرف قدر نفسه , هذه الاستقالة تدل على شهامة من خالد المشري بعد علمه بامحاولة التزوير في تاريخ ليبيا وتسليمها للعثمانيين أصحاب الطرابش الحمر الذين كانوا يتوافدون على البلاد عبر البحر للتجارة وأحضروا معهم الفرنسيين واليهود في الحارات والأزقة لأحتكارها ومحاولة نشر الفوضى في البلاد وسرقة الألقاب والكنييات من المواطنين ومن السجلات المدنية بحجة الأنتخاب ومحاولة الأستحواد على الأراضي ,والعقارات بغطاء الدين والأسلام لكن
    والحمد لله , بفضل وعي القبائل الليبية ورجالها المسلحين ووعي الأدارات في القطاع العام وحرصهم الدائم على صيانة القطاعات العامة , تم أيقاف هذا المخطط الغير هادف لتأمين البلاد والعباد من إدخال الجريمة للبلاد ومحاولة تشويه الدين الحنيف من التدنيس بثقافات شادة وبعيدة كل البعد عن المحتوى الديني الحقيقي للبلاد.

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