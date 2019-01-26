استقالة مفاجئة للمشري من جماعة الإخوان

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري استقالة مفاجئة من جماعة الإخوان المسلمين، عبر تسجيل غير مقتضب، نشره على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المشري في استقالته العلنية إلى أسباب لكنه لا يفصلها، معتبرا أن ما حدث بعد المؤتمر العاشر للجماعة، الذي انعقد في أكتوبر من العام 2015 من ضمن ما دفعه للاستقالة.

وأكد السياسي الذي ظل في واجهة المجالس التشريعية منذ وصوله إلى كرسي المؤتمر الوطني العام فائزا وحيدا عن قائمة العدالة والبناء في الزاوية، استمرار عمله الحزبي، في إشارة أخرى غير مفصلة عن مصير استمراره في حزب العدالة والبناء، الذي تتداول الأروقة السياسية الحديث عن خلافات تعصف به، ولعل استقالة نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان في فبراير الماضي ليست بعيدة عن الأذهان.

ويقود اتفاق الإخوان الذي أشار إليه المشري إلى أسئلة أخرى عن استقالته ومن سبقه، في قوله أن تنحل الجماعة، وينتشر أفرادها في المؤسسات، وهي التي تملك عددا من الأفراد الفاعلين بمؤسسات الدولة ومراكزها السيادية.

خطوة سياسية تهدم حجراً من جدار يخفي الكثير من الحقائق حول ما يحدث في تيار الإسلام السياسي الذي ظل لسنوات يبدو جسما متجانساً، لكن قد تعلن الاستقالات ما أخفت التقية.

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