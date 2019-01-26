طبرق.. اتفاق لتوطين العلاج في الداخل

توصلت لجنة توطين العلاج في الداخل إلى اتفاق جديد لعلاج المواطنين في القطاع الخاص بدعم حكومي، وذلك ضمن مساعيها لتوفير العلاج للمواطنين داخل البلاد وتجنيبهم السفر إلى لخارج بحثا عن العلاج.

وتعاونت اللجنة في مدينة طبرق مع مصحة الحكيم لعلاج حالات الحصى، لتوفر أجهزة في المصحة لا يمتلكها المركز الطبي طبرق، لتوفير فرص للعلاج داخل المدينة بدلاً عن السفر خارج البلاد.

ويرى أطباء أن الاتفاق بادرة وفرصة جيدة للتوفير على المواطنين والدولة، فضلاً عن فتح أبواب التدريب وآفاق تطوير المهنة الطبية داخل ليبيا.

ويؤكد بعض المتابعين أن هذه الخطوة فيها إيجابيات كثيرة، على الرغم من الانتقاد الموجه لعدم توفير الأجهزة والإمكانيات اللازمة في المستشفيات العامة، لتوفير حل نهائي لأزمة القطاع الصحي المتواصلة.

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