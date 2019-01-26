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طبرق.. اتفاق لتوطين العلاج في الداخل

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توصلت لجنة توطين العلاج في الداخل إلى اتفاق جديد لعلاج المواطنين في القطاع الخاص بدعم حكومي، وذلك ضمن مساعيها لتوفير العلاج للمواطنين داخل البلاد وتجنيبهم السفر إلى لخارج بحثا عن العلاج.

وتعاونت اللجنة في مدينة طبرق مع مصحة الحكيم لعلاج حالات الحصى، لتوفر أجهزة في المصحة لا يمتلكها المركز الطبي طبرق، لتوفير فرص للعلاج داخل المدينة بدلاً عن السفر خارج البلاد.

ويرى أطباء أن الاتفاق بادرة وفرصة جيدة للتوفير على المواطنين والدولة، فضلاً عن فتح أبواب التدريب وآفاق تطوير المهنة الطبية داخل ليبيا.

ويؤكد بعض المتابعين أن هذه الخطوة فيها إيجابيات كثيرة، على الرغم من الانتقاد الموجه لعدم توفير الأجهزة والإمكانيات اللازمة في المستشفيات العامة، لتوفير حل نهائي لأزمة القطاع الصحي المتواصلة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • الوقاية خير من العلاج – ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا
    الان البلاد في حالة انتشار للسلاح ، والأطباء. يحاولون مساومة العلاج بالمال التخصص رسالة لكل طبيب وطني سواء في القطاع العام او الخاص ، اعتقد ان الصروح التي أنشئت في ليبيا لم تكن من فراغ ، وتلقي المعاش للطبيب من القطاع العام وإضافة عن ذلك. تلقيه أموال من المواطن في القطاع الخاص آلذي استثمره من خزينة القطاع العام ، فهذا الامر غبر قانوني وفيه تلاعب ولا بوجد فبه ضمانات ويعرض للمساءلة القانونية في حالة موت المريض او إصابته لأي تشوهات من الطبيب لعدم الخبرة وحينها لاينفع الأسف او الاعتذار ، باختصار
    الادارة العامة للصحة خصصت ووفرت جميع سبل الراحة والأمن والعلاج في المستشفيات العامة وحرصا عليها من السرقة او الأخطاء الطبية بحضور أمني وطني محلي لتجنب الوقوع في الخطا مرتين .

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