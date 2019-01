قام المواطن هلال خميس بصناعة سيارة من تصميمه الخاص وفي ورشته الخاصة في مدينة “كاباو” بجبل نفوسة

هلال الذي يلقب بـ”الياباني” منذ صغره، ظهر مع سيارته الفريدة في شوارع المدينة، بعد صناعتها من بقايا سيارات قديمة وبمواصفات تتناسب مع الطبيعة الجبلية للمنطقة

