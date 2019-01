المِشري «يَستقيل» من “جماعة الإخوان المسلمين”

أعلن خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة استقالته من جماعة الأخوان المسلمين وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”.

جاء في بيان استقالته المطول الذي نشره على حسابه الشخصي أن “الجماعة ومنذ انضمامه لها كان يرى أنها هي الأسلام الوسطي البعيد عن الغلوّ والمبني على التسامح والإخاء وحب الوطن”

كما وأشار في البيان أن نظام “القذافي” كان قمع في السابق التنظيم ولم يترك له مجال للتحرك بحرية ونشره فكره وأهدافه مما جعله يعمل في “السرّ” مخافة الاتهاض والعقاب للتنظيم ولكل من ينظم إليه.

وأضاف قائلاً: بعد الاطاحة بنظام القذافي إثر ثورة قام بها الشعب الليبي للعيش بحرية ورخاء وديمقراطية، كان للجماعة أهداف ورؤى مسبقة للعمل بها بعد هذه الثورة وحصول الجماعة على ترخيص يضمن لها الأستمرارية والتحرك بكل حرية لتنفيذ هذه الرؤى والاصلاحات المنبثقة عن الاجتماع التاسع للجماعة بمدينة بنغازي في نوفمبر 2011.

منوهاً أن مسيرة الاصلاح تواصلت مع الاعلان عن الجماعة والمنتسبون إليها بمراجعة الاصلاح الداخلي ومواكبة التطورات السياسية بعد 2011 والابتعاد عن التناحر والبدء في العمل الفعلي ونبذ الفرقة والالتفاف حول الوطن جاء الاجتماع العاشر للجماعة آوخر أكتوبر 2015 للاتفاق على العمل وإنهاء وجود الجماعة والتحول للعمل الجاد والفعلي للرؤى والأهداف الاصلاحات التي تناولها الاجتماع.

هذا وأضاف أن الاتفاقات والتغيرات التي تمّ الاتفاق عليها خلال الاجتماع لم “ترى النور” لأسباب يطول لها الشرح “حسب وصفه”.

كما وجاء في ختام البيان إعلان استقالته من جماهة الأخوان المسلمين مع الابقاء على العمل السياسي، داعياً الجميع للعمل يداً بيد بعيد عن أي مسميات سواء كانت أفراد أو كيانات هدفها بث الفرقة بين أبناء الشعب الواحد.

كما أضاف “أتمنى من الجميع للعمل الوطني كلٌ في المجال الذي يكون فيه “مُناسباً” لإن “الوطن يحتاج لتظاهر كل الجهود” حسب وصفه.

