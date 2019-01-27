صحفي ليبي للمشري: كيف تأتى لك (خلع البيعة) بعد أن عاهدت الله على الاخلاص لها؟

وجه الصحفي الليبي وصاحب موقع وكالة الصحافة الليبية الإلكتروني برقية إلى رئيس مجلس الدولة الاستشاري والقيادي في حزب العدالة والبناء خالد المشري، وذلك على خلفية إعلان استقالته من الفرع الليبي للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.

وجاء في برقية بن عيسى التي نشرها على فيسبوك، اليوم الأحد، “أعلنتم اليوم (استقالتكم) من جماعة الإخوان المسلمين، في الوقت الذي توليتم وتتولون فيه مسؤوليات قيادية في البلاد”.

وأضاف “وقد جاء في اللائحة الداخلية لتنظيم الإخوان المسلمين العالمي نص البيعة التي بموجبها يقبل المرء عضوا في الجماعة، وهذا نصها:

(أعاهد الله العظيم على التمسك بأحكام الإسلام والجهاد في سبيله، والقيام بشروط عضوية جماعة الإخوان المسلمين وواجباتها، والسمع والطاعة لقيادتها في المنشط والمكره- في غير معصية- ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، وأبايع على ذلك، والله على ما أقول وكيل).

ويمكن أن تؤخذ لشخص المرشد العام أمام المراقب العام للقطر (أو من ينوب عنه) إذا تعذر إعطاؤها للمرشد العام مباشرة”.

وسأل الصحفي الليبي المشري “كم قرارا ساهمت فيه أو اتخذت بناء على تعليمات المرشد أو المراقب العام؟ وكم مرة سعيت فيها لتعيين أعضاء التنظيم في وظائف قيادية عليا أو وسطى، فقط لأنهم من الإخوان المسلمين؟

وكيف تأتى لك (خلع البيعة) بعد أن عاهدت الله على الإخلاص لها؟ هل ظهر لك (معصية في منهجهم، فوجب بيانه، أم هي التقية والمكيدة)؟ وكيف نأمن لك عهد وقد نكثت عهدك الأول؟”.

وكان خالد المشري، أعلن، أمس السبت، استقالته من جماعة “الإخوان المسلمين”، في تسجيل مصور لـ”المشري” بثته قناة ليبيا بانوراما التابعة لحزب العدالة والبناء،

داعيا إلى العمل بعيدا عن أي تيارات قد تسخدم لضرب وحدة المجتمع.

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