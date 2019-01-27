المبشر : الأغلبية في ليبيا يريدون إجراء الانتخابات لإنهاء الانقسام السياسي

ليبيا – قال رئيس مجلس أعيان ليبيا محمد المبشر إن حل القضية الليبية بات في يد الليبيين قبل المجتمع الدولي.

المبشر أشار في تصريحات خاصة لـ”سبوتنيك” إلى أن الاستثمار في الدور الاجتماعي بات مهماً جداً إلا أن التعويل المطلق عليه لحل جميع الجوانب لن يجدي خاصة أن دور القبائل لا يمكن أن يقدم كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية لكنه يساهم بالقدر الأكبر في التقارب حول التوافق الأولي بين الأطراف الليبية.

وأضاف أن الأغلبية في ليبيا يريدون إجراء الانتخابات ويرون أن تنهي الانقسام الحاصل إلا أن البعثة ترى أن التوافق الحقيقي لم يكتمل بعد وأن الأطراف الليبية لم تجمع على الحل المتمثل في إجراء الانتخابات.

كما لفت إلى أن مجلس الأعيان يؤكد على ضرورة الانتخابات إلا أنه يجب التعهد من كافة الأطراف الداخلية والدولية على احترام النتائج حتى لا يتكرر الخطأ مرة أخرى بنشوب النزاعات المسلحة وعدم الاعتراف بالنتائج.

وشدد على أن الخطوة الناجحة التي قام بها رجال القبائل الأيام الماضية بوقف الاشتباكات في طرابلس يمكن أن تستثمر في المرحلة المقبلة بالعمل مع المجتمع الدولي على تحقيق التوافق الداخلي لتمهيد الطريق لصناعة الاستقرار في عموم الوطن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية