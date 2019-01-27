مؤسسة النفط تعلن إنطلاق القافلة الخامسة للوقود والغاز إلى المنطقة الجنوبية

ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط اليوم الأحد عن إنطلاق القافلةالخامسة إلى الجنوب محملة بالوقود والغاز من مستودع مصراتة بإتجاه مستودع سبها النفطي وتشمل القافلة حمولة حوالي 3.5مليون لتر من بنزين السيارات ومليون لتر من وقود الديزل بالإضافة إلى 40 طن من غاز الطهي.

رئيس لجنة الإدارة لشركة البريقة لتسويق النفط عماد بن كورة قال وفقاً للمكتب الإعلامي لشركة البريقة للنفط إن هذه القوافل المتتالية تأتي في إطار حلحلة مشكلة المحروقات في المنطقة الجنوبية وتحسين الحياة المعيشية لأهلها.

وأشار بن كورة إلى أن القافلة الخامسة تأتي في إطار الجهود الحثيثة المبذولة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لإيصال الوقود والغاز إلى المنطقة الجنوبية وبشكل دوري وبيعه للمواطن بالأسعار الرسمية بهدف قطع الطريق أمام المهربين وتجار السوق السوداء باستغلال المحروقات.

وأفاد رئيس لجنة الإدارة بأن التاريخ لن ينسى دائما الدور المميز الذي قام به آمراء المناطق العسكرية الوسطى والجفرة وبراك وكذلك المنسق الأمني لمناطق الجنوب من أجل حماية هذه القوافل وحماية السائقين حتى مستودع سبها النفطي.