بني وليد تحتفي بالذكرى المئوية لإعلان الجمهورية الطرابلسية

العنوان-بني وليد

أقامت منظمة الجذور للسلم الاجتماعي والتنمية بمدينة بني وليد السبت بمدرسة الإجلاء للتعليم الأساسي احتفالية بمناسبة الذكرى المئوية لإعلان تأسيس الجمهورية الطرابلسية.

وحضر الاحتفالية عضو المجلس البلدي بني وليد مسعود فرج غيث،وجمع من أعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة و أحفاد المجاهدين عبد النبي بلخير و سليمان الباروني ومفتاح التايب وعدد من أعيان منطقة كاباو و المثقفين و منتسبي مؤسسات المجتمع المدني و تضمنت الاحتفالية عدداً من الكلمات التي أكدت على ضرورة استنهاض الذاكرة التاريخية لليبيا و أخذ العبر من الأجداد في تجاوز المحن و رأب النسيج الاجتماعي ، و إرساء دعائم المصالحة الوطنية بين القبائل و المدن كافة. كما اشتملت الاحتفالية على زيارة إلى بيت المجاهد مفتاح التايب و توزيع الشهادات التقديرية و الدروع التذكارية على من الشخصيات الاجتماعية و الإعلامية بالمدينة.

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