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«داخلية الوفاق»: قريبًا.. تفعيل كافة فروع مكاتب مصلحة الجوازات

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

استلمت صباح اليوم الأحد، مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، شحنة من المواد الخام لجوازات السفر المقروء آليا.

وتأتي هذه الخطوة للرفع من معاناة المواطنين الذين لم يحصلوا على جوازات السفر الخاصة بهم, خلال الفترات السابقة.

وتعتبر هذه الشحنة كدفعة أولى من ضمن شحنات أخرى سوف تصل تباعًا للمساهمة في إنهاء مشكلة جوازات السفر والصعوبة الحصول عليها.

كما أكدت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بأنه سيتم تفعيل كافة فروع ومكاتب المصلحة خلال الفترة القريبة القادمة, أمام المواطنين للحصول على جوازات السفر لمن لم يتحصل عليها.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • اعوذ بالله من الشيطان الرجيم – بِسْم الله الرحمن الرحيم – تبت يدا ابي لهب وتب ، ما أغنى عنه ماله وما كسب ، سيصلى نارا ذات لهب ، وامرأته حمالة الحطب ، في جيدها حبل من مسد .
    صدق الله العليم العظيم

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