«داخلية الوفاق»: قريبًا.. تفعيل كافة فروع مكاتب مصلحة الجوازات

استلمت صباح اليوم الأحد، مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، شحنة من المواد الخام لجوازات السفر المقروء آليا.

وتأتي هذه الخطوة للرفع من معاناة المواطنين الذين لم يحصلوا على جوازات السفر الخاصة بهم, خلال الفترات السابقة.

وتعتبر هذه الشحنة كدفعة أولى من ضمن شحنات أخرى سوف تصل تباعًا للمساهمة في إنهاء مشكلة جوازات السفر والصعوبة الحصول عليها.

كما أكدت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بأنه سيتم تفعيل كافة فروع ومكاتب المصلحة خلال الفترة القريبة القادمة, أمام المواطنين للحصول على جوازات السفر لمن لم يتحصل عليها.

