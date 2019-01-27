‎وفد من الخارجية التونسية يزور الاطفال التونسيين الذين عثر عليهم في مدينة سرت

ليبيا – قام وفد من الحكومة التونسية متمثلاً في الخارجية التونسية والشرطة الفنية العلمية التونسية اليوم الأحد بزيارة إلى فرع الهلال الأحمر الليبي مصراتة لتقديم الشكر والتقدير إلى الفرع على احتضانه للأطفال غير المصحوبين ولأخد العينات للتحقق من هويتهم لإتمام الإجراءات وإعادتهم لأقاربهم بتونس.

الوفد أعرب بحسب المكتب الإعلامي التابع للهلال الأحمر عن فائق تقديره وامتنانه للعمل الانساني الجبار الذي قام به الفرع طيلة سنتين كاملتين وما قام به من رعاية صحية واقامة لائقة وحماية لهم، متمنياً أن تتم كافة الإجراءات بأسرع وقت من أجل إقفال هذا الملف ورجوع الأطفال إلى ذويهم.

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وحضر اللقاء كل من ممثل النائب العام ومنسق العلاقات الليبية التونسية ومدير مكتب الخارجية بمصراتة وأعضاء من المجلس البلدي مصراتة والمتحدث الرسمي باسم غرفة عمليات البنيان المرصوص.

يشار إلى ان فريق الشرطة الفنية باشر باجراءات أخد العينات على الفور لستة أطفال تونسيين موجودين بحضانة ورعاية فرع الهلال الأحمر الليبي مصراتة منذ 7 ديسمبر 2016.

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