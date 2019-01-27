الوطنية للنفط والبريقة تعلنان انطلاق قافلة الوقود والغاز الخامسة باتجاه الجنوب الليبي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، وشركة البريقة لتسويق النفط، انطلاق قافلة الوقود والغاز إلى مدن ومناطق الجنوب الليبي، من مستودع مصراته باتجاه مستودع سبها النفطي.

وتضم القافلة حمولة حوالي 3,5 مليون لتر من منتج بنزين السيارات، إضافة إلى حوالي 1 مليون لتر من وقود الديزل، وقرابة 40 طن من غاز الطهي.



من جانبه أكد رئيس البريقة لتسويق النفط، عماد بن كورة، أن هذه القوافل المتتالية تأتي في إطار حلحلة مشكلة المحروقات في الجنوب الليبي، وتحسين الحياة المعيشية لأهلنا في الجنوب.

وأضاف بن كورة أن القوافل تهدف إلى بيع الوقود والغاز بالأسعار الرسمية، وقطع الطريق أمام المهربين وتجار السوق السوداء.

وجدد رئيس البريقة شكره لمجهودات أمراء المناطق العسكرية الوسطى والجفرة وبراك، إضافة إلى المنسق الأمني لمناطق الجنوب في حماية هذه القوافل، وحماية السائقين حتى وصولهم إلى مستودع سبها النفطي.

وشهدت المدة الماضية انطلاق قوافل الوقود والغاز الأولى والثانية والثالثة والرابعة إلى مدن ومناطق الجنوب الليبي، في إطار خطة وضعتها المؤسسة الوطنية للنفط، تهدف إلى بيع المحروقات بسعرها الرسمي والحيلولة دون تهريبها خارج البلاد.

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