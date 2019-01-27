اخبار ليبيا الان

شباب ليبيا يجتمعون بالجبل الأخضر لمناقشة عدة قضايا

تم النشر منذُ 2 ساعتين
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-البيضاء احتضنت منطقة الجبل الأخضر ملتقى ضم رئيس إئتلاف شباب الجنوب ( فزان) و ممثلين عن الاتحاد العام لطلبة ليبيا و حراك شباب الجبل الأخضر و دار الاجتماع حول موضوعين رئيسين : الأول دعم و تأييد للعمليات التي يقودها الجيش في الجنوب ضد العصابات الإجرامية ودور اتحاد الطلبة في تعزيز حقوق الطلبة. و تطرق الحضور …

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • لا اري اي هدف من هؤلاء الا استباق الأمور اما لخوف من شيء فعلوه ، تو عدم ثقتهم لأنفسهم ، يحب إكمال الدراسات والصبر والمثابرة ، حنى تنال العمل الوظيفي الذي تستحق عليه الراتب الوظيفي والعلاوات الإدارية والقروض الضمانية القطاع العام وكذلك التقاعد ، اما التسرع والخمول الدراسي والجدال لي طلب حقوق ربما تحصلتم عليها سابقا لكب ات تعدوا فرصة الاخريين فلا يجدي اي نفع ، عليكم بأخذ الطريق الصحيح والعمل التعاوني والتعارف الاجتماعي لكل بلدية على حدة حتى لا يكون هناك خلط في الأمور التنسيقية للسجلات المدنية العامة . دون الوقوع في أفخاخ التصوبت وبيع تراب الوطن لمهاجرين من حروب من دول اخرى .

    رد