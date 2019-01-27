شباب ليبيا يجتمعون بالجبل الأخضر لمناقشة عدة قضايا

العنوان-البيضاء احتضنت منطقة الجبل الأخضر ملتقى ضم رئيس إئتلاف شباب الجنوب ( فزان) و ممثلين عن الاتحاد العام لطلبة ليبيا و حراك شباب الجبل الأخضر و دار الاجتماع حول موضوعين رئيسين : الأول دعم و تأييد للعمليات التي يقودها الجيش في الجنوب ضد العصابات الإجرامية ودور اتحاد الطلبة في تعزيز حقوق الطلبة. و تطرق الحضور …

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