شباب ليبيا يجتمعون بالجبل الأخضر لمناقشة عدة قضايا

العنوان-البيضاء احتضنت منطقة الجبل الأخضر ملتقى ضم رئيس إئتلاف شباب الجنوب ( فزان) و ممثلين عن الاتحاد العام لطلبة ليبيا و حراك شباب الجبل الأخضر و دار الاجتماع حول موضوعين رئيسين : الأول دعم و تأييد للعمليات التي يقودها الجيش في الجنوب ضد العصابات الإجرامية ودور اتحاد الطلبة في تعزيز حقوق الطلبة. و تطرق الحضور …
تعليق
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لا اري اي هدف من هؤلاء الا استباق الأمور اما لخوف من شيء فعلوه ، تو عدم ثقتهم لأنفسهم ، يحب إكمال الدراسات والصبر والمثابرة ، حنى تنال العمل الوظيفي الذي تستحق عليه الراتب الوظيفي والعلاوات الإدارية والقروض الضمانية القطاع العام وكذلك التقاعد ، اما التسرع والخمول الدراسي والجدال لي طلب حقوق ربما تحصلتم عليها سابقا لكب ات تعدوا فرصة الاخريين فلا يجدي اي نفع ، عليكم بأخذ الطريق الصحيح والعمل التعاوني والتعارف الاجتماعي لكل بلدية على حدة حتى لا يكون هناك خلط في الأمور التنسيقية للسجلات المدنية العامة . دون الوقوع في أفخاخ التصوبت وبيع تراب الوطن لمهاجرين من حروب من دول اخرى .
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