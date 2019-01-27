صحفي ليبي: استقالة المشري جاءت بإيعاز أمريكي

كشف الصحفي الليبي علي أوحيدة الدافع الحقيقي لإعلان القيادي بحزب العدالة والبناء ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، استقالته من الفرع الليبي لجماعة الإخوان المسلمين.

وأكد أوحيدة في تغريدة له على تويتر، اليوم الأحد، أن استقالة المشري من تنظيم الاخوان جاءت بايعاز امريكي، موضحاً أنها كانت شرطاً من مجموعة التفكير الأمريكية “سينتر فور ترانس أتلانتيك غولايشن” (مركز العلاقات العابرة للأطلسي)،

ولفت إلى أن المجموعة ستنظم يوم 6 فبراير المقبل في واشنطن ندوة دعائية بحضور المشري بإشراف الباحث ونائب الرئيس التنفيذي بالمركز ساشا توبيريش، مؤكدا أن الأخير عمل في السابق لصالح عضو البرلمان المنعقد في طبرق أبو بكر بعيرة.

وساشا توبيريش هو أستاذ وباحث في مركز البحث المتواجد بجامعة جون هوبكنز بواشنطن، ويتولى أيضا منصب مدير مبادرة حوض المتوسط في ذات المركز.

وكان توبيريش أحد أعضاء الوفد الأمريكي المراقب لسير العملية الانتخابية في مصر، إبان الانتخابات الرئاسية الماضية.

وهو أيضا زميل غير مقيم في مركز أبحاث جامعة سوران في كردستان العراق ورئيس مجلس الإشراف في مبادرة التنمية المتوسطية (MDI) في تونس العاصمة.

وكان خالد المشري، أعلن، أمس السبت، استقالته من جماعة “الإخوان المسلمين”، في تسجيل مصور لـ”المشري” بثته قناة ليبيا بانوراما التابعة لحزب العدالة والبناء، داعيا إلى العمل بعيدا عن أي تيارات قد تسخدم لضرب وحدة المجتمع.

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