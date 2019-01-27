تعليم الوفاق تبحث أوضاع مدارس ترهونة

اجتمع وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة خلال زيارته لمدينة ترهونة بمديري المكاتب والأقسام بالمراقبة وعدد من مديري المؤسسات التعليمية بالمدينة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن “جمعة أكد أن ترهونة من أكبر المراقبات التعليمية من حيث عدد المدارس واستماع لمديري هذه المدارس من أجل معرفة الصعوبات التي تواجههم معربا عن ترحيبه بالبدء فعليا في تفعيل صندوق التكافل الاجتماعي والبدء كذلك في إجراءات صرف الميزانية التشغيلية للمدارس وعلاوة الحصة لمعلمي المراقبة”.

وخلال اللقاء تابع مدير إدارة الاحتياط العام ومدير مركز التوثيق والمعلومات المكلف سير العمل بالملاك الوظيفي للعام الدراسي الحالي واستماعا لملاحظات القائمين على هذا الاستحقاق التنظيمي الكبير والرد على تساؤلاتهم واستعراض النواقص التي تحتاجها المؤسسات التعليمية وأهمها المقعد المدرسي والسبورة البيضاء والخطاطات ، ووعد وكيل الوزارة بتوفير كل هذه النواقص قبل بداية الفصل الدراسي القادم.

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